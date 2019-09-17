Дмитрий Медведев и Ли Кэцян обсудят совместные проекты России и Китая

По приглашению премьер-министра Дмитрия Медведева в Россию с трехдневным официальным визитом прибыл премьер Госсовета Китая Ли Кэцян.

Ли Кэцян и Дмитрий Медведев начали общение с экскурсии в Павловский дворец в пригороде Санкт-Петербурга. Фото: РИА Новости

Главы правительств встретились вчера во второй половине дня в пригороде Санкт-Петербурга Павловске. Вместе с супругами они осмотрели Павловский дворец и его музейные коллекции, связанные с российским императором Павлом I. По завершении культурной программы у премьер-министров состоялся неформальный обед.

Сегодня же в Константиновском дворце Стрельны запланированы межправительственные переговоры. Это будет 24-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. В рамках механизма, действующего с 1996 года, стороны контролируют развитие двустороннего сотрудничества по всем основным сферам взаимодействия. В частности, работают пять межправительственных комиссий, возглавляемые вице-премьерами: по подготовке регулярных встреч, по гуманитарному, энергетическому, инвестиционному сотрудничеству, по развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока КНР.

Взаимодействие стран успешно развивается, невзирая на все проблемы в мировой экономике и торговые войны. Китай остается ведущим торговым партнером нашей страны. По итогам прошлого года товарооборот увеличился на 24 процента, впервые превысив отметку в 100 миллиардов долларов и достигнув 108 миллиардов. Однако цели сторон куда более амбициозные - к 2024 году добиться 200 миллиардов. Для этого предстоит проработать "дорожную карту" с конкретными шагами для достижения такого результата.

Россия и Китай настроены к 2024 г. довести товарооборот до 200 млрд долларов

В числе приоритетных отраслей сотрудничества останется энергетика. Россия наращивает поставки нефти в Китай. На конец этого года запланирована торжественная церемония сдачи в эксплуатацию так называемого "восточного" маршрута поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Китайский капитал активно участвует в развитии российских проектов по производству сжиженного природного газа.

Успешно развивается партнерство в области атомной энергетики. В прошлом году в Пекине был подписан большой пакет сразу из семи документов, включая межправительственные протоколы и рамочные контракты на сооружение седьмого и восьмого энергоблоков Тяньваньской АЭС и серийное строительство на новой площадке в Китае - АЭС "Сюйдапу".

В последние годы увеличивается взаимодействие в области сельского хозяйства. Сняты барьеры для экспорта в Китай отдельных злаковых, зерновых и масличных культур; летом в Москве подписали межведомственный документ, который закладывает основы расширения двустороннего сотрудничества в области сои. "Намерены развивать взаимодействие в сельском хозяйстве, особенно в создании новых точек роста по проектам, связанным с соей", - заявил вчера вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа в ходе заседания комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Сейчас стороны работают над согласованием поставок других видов аграрной продукции.