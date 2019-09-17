Главы правительств России и КНР обсудили совместные проекты

Во вторник в Константиновском дворце в Стрельне состоялись российско-китайские переговоры. В рамках 24-й регулярной встречи глав правительств страны подтвердили стратегический характер партнерства, продолжающегося не одно десятилетие.

В октябре в Китае будут праздновать 70-летие со дня образования Народной Республики. Наша страна была первой, кто установил с новым государством дипломатические отношение. "Спустя семь десятилетий российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне, и они вступили в новую эру", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на переговорах с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Тесное партнерство выражается не только в многочисленных двусторонних проектах. "Мы выступаем совместно за соблюдение международных правовых норм на глобальных рынках. Это особенно важно в условиях торговых войн и нелегитимного санкционного давления", - подчеркнул глава российского кабинета министров.

Китайский премьер заметил, что Москва и Пекин как постоянные члены Совета Безопасности ООН готовы углублять двусторонние отношения для достижения стабильности в своем регионе и не только. "Мы настроены на поддержание мира во всем мире ради прогресса человечества", - заявил Ли Кэцян.

Механизм регулярных встреч глав правительств существует с 1996 года. За эти без малого четверть века была проделана масштабная работа - заключено более 300 межправительственных соглашений, которые охватывают практически все сферы сотрудничества.

Нам нужно довести наш товарооборот до 200 миллиардов долларов, но для реализации этой цели нам нужны новые шаги

Китай остается ведущим торгово-экономическим партнером России. В прошлом году товарооборот увеличился на 24 процента, достигнув 108 миллиардов долларов. Впервые он преодолел планку в 100 миллиардов.

Новый рубеж установлен на 2024 год. "Нам нужно довести наш товарооборот до 200 миллиардов долларов", - уверен Ли Кэцян. По словам китайского премьера, сегодня 70 процентов товарообмена составляет энергетика, в основном нефть и газ.

"Нам пора подниматься на новую высоту, потому что в Китае ситуация изменилась", - заявил премьер Госсовета КНР о новом, инновационном пути развития его страны.

По итогам очередной регулярной межправительственной встречи стороны, в частности, подписали меморандум о взаимопонимании в области развития цифровых технологий и основные условия создания совместного научно-технического инновационного фонда объемом 1 миллиард долларов. Минэкономразвития России и министерство коммерции Китая займутся подготовкой "дорожной карты" по высококачественному развитию российско-китайской торговли товарами и услугами к 2024 году. Это не означает отказа от традиционных сфер сотрудничества. Ведущей по-прежнему останется энергетика, где продолжается реализация крупных проектов по поставкам природного и сжиженного газа, нефти, угля. Китайская атомная энергетика продолжает строится на основе российских технологий.

Активные переговоры развернулись по поводу сотрудничества в области сельского хозяйства. Вице-премьер правительства России Максим Акимов, сопредседательствующий в комиссии по подготовке этих регулярных встреч, рассказал, что сейчас китайский рынок открыт для 46 регионов нашей страны, чтобы поставлять на него говядину, высокая динамика наблюдается в поставках продукции птицеводства. Российское правительство работает над тем, чтобы в скором времени все регионы страны смогли поставлять в Китай зерно. "Самое перспективное и очень востребованное в Китае направление - соя", - подчеркнул Акимов. В 2019 году наши производители планируют экспортировать в соседнюю страну 1,3 миллиона тонн сои.

К новым высотам страны стремятся в буквальном смысле. "Россия и Китай намерены исследовать поверхность Луны, заниматься вопросами дальнего космоса, создать объединенный центр данных на материалах таких миссий", - подчеркнул зампред российского правительства. Эти планы госкорпорация "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация утвердили в двух подписанных соглашениях.