Главы правительств России и КНР обсудили совместные проекты

В октябре в Китае будут праздновать 70-летие со дня образования Народной Республики. Наша страна была первой, кто установил с новым государством дипломатические отношение. "Спустя семь десятилетий российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне, и они вступили в новую эру", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на переговорах с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
Тесное партнерство выражается не только в многочисленных двусторонних проектах. "Мы выступаем совместно за соблюдение международных правовых норм на глобальных рынках. Это особенно важно в условиях торговых войн и нелегитимного санкционного давления", - подчеркнул глава российского кабинета министров.
Китайский премьер заметил, что Москва и Пекин как постоянные члены Совета Безопасности ООН готовы углублять двусторонние отношения для достижения стабильности в своем регионе и не только. "Мы настроены на поддержание мира во всем мире ради прогресса человечества", - заявил Ли Кэцян.
Механизм регулярных встреч глав правительств существует с 1996 года. За эти без малого четверть века была проделана масштабная работа - заключено более 300 межправительственных соглашений, которые охватывают практически все сферы сотрудничества.
Китай остается ведущим торгово-экономическим партнером России. В прошлом году товарооборот увеличился на 24 процента, достигнув 108 миллиардов долларов. Впервые он преодолел планку в 100 миллиардов.
Новый рубеж установлен на 2024 год. "Нам нужно довести наш товарооборот до 200 миллиардов долларов", - уверен Ли Кэцян. По словам китайского премьера, сегодня 70 процентов товарообмена составляет энергетика, в основном нефть и газ.
"Нам пора подниматься на новую высоту, потому что в Китае ситуация изменилась", - заявил премьер Госсовета КНР о новом, инновационном пути развития его страны.
По итогам очередной регулярной межправительственной встречи стороны, в частности, подписали меморандум о взаимопонимании в области развития цифровых технологий и основные условия создания совместного научно-технического инновационного фонда объемом 1 миллиард долларов. Минэкономразвития России и министерство коммерции Китая займутся подготовкой "дорожной карты" по высококачественному развитию российско-китайской торговли товарами и услугами к 2024 году. Это не означает отказа от традиционных сфер сотрудничества. Ведущей по-прежнему останется энергетика, где продолжается реализация крупных проектов по поставкам природного и сжиженного газа, нефти, угля. Китайская атомная энергетика продолжает строится на основе российских технологий.
Активные переговоры развернулись по поводу сотрудничества в области сельского хозяйства. Вице-премьер правительства России Максим Акимов, сопредседательствующий в комиссии по подготовке этих регулярных встреч, рассказал, что сейчас китайский рынок открыт для 46 регионов нашей страны, чтобы поставлять на него говядину, высокая динамика наблюдается в поставках продукции птицеводства. Российское правительство работает над тем, чтобы в скором времени все регионы страны смогли поставлять в Китай зерно. "Самое перспективное и очень востребованное в Китае направление - соя", - подчеркнул Акимов. В 2019 году наши производители планируют экспортировать в соседнюю страну 1,3 миллиона тонн сои.
К новым высотам страны стремятся в буквальном смысле. "Россия и Китай намерены исследовать поверхность Луны, заниматься вопросами дальнего космоса, создать объединенный центр данных на материалах таких миссий", - подчеркнул зампред российского правительства. Эти планы госкорпорация "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация утвердили в двух подписанных соглашениях.