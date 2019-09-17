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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сделано в колонии

В исправительных учреждениях Поморья выпускают модульные ФАПы для глубинки
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 207(7965)
До конца 2019 года производственный сектор УФСИН по Архангельской области выпустит семь модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов, которые отправятся в отдаленные уголки Поморья. Минздрав региона заключил контракт на изготовление ФАПов с Архангельской исправительной колонией N 1, а финансирование поступило из федерального бюджета в рамках национальных проектов.

Здания из четырех модулей отвечают современным стандартам. Все пункты оборудованы системами энергосбережения, отопления и вентиляции. На площади в 100 квадратных метров можно разместить кабинеты для приема пациентов и подсобные помещения. Работы предстоит много: в Поморье остается заменить еще 30 обветшавших ФАПов.

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Всего в учреждениях УФСИН выпускают более 600 видов продукции. В "зоне" занимаются лесозаготовкой, дерево-и металлообработкой, изготовлением мобильных зданий и стройматериалов, а также швейным производством. В одной только первой колонии, помимо ФАПов, делают профнастил, малые архитектурные формы для городской среды, светодиодные лампы и многое другое.

Пенитенциарной системе нужен рынок сбыта, и чаще всего она находит его на уровне области и муниципалитетов. Так, 23 программы содействия занятости осужденных, принятые в муниципальных образованиях Поморья, помогли произвести продукции на 11 миллионов рублей. УФСИН также заключило семь соглашений о взаимодействии с областными министерствами и администрацией Архангельска.

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Кроме того, исправительная система участвует в работе судостроительного и лесопромышленных кластеров, а также сотрудничает с бизнес-объединениями региона. Благодаря этому за год было заключено более 40 договоров на сумму свыше 300 миллионов рублей.

В девяти колониях открыты профессиональные образовательные учреждения, где каждый год получают специальность более 2500 осужденных. Это тоже вклад в экономику региона, поскольку все они выйдут на свободу и смогут найти применение полученным навыкам на рынке труда.

- Между УФСИН и правительством области выстроены хорошие партнерские отношения, мы совместно реализуем ряд социальных проектов, - отметил губернатор Игорь Орлов на совещании по использованию промышленного потенциала исправительной системы.

Начальник регионального УФСИН Алан Купеев подчеркнул, что реализовать продукцию, выпущенную в местах лишения свободы, без поддержки властей проблематично. При этом в колониях, по словам руководителя управления, готовы выполнять заказы любой сложности для нужд области и муниципалитетов.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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