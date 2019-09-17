В НАО директор ДК получил пять лет колонии за взятки от пиротехников

В Нарьян-Маре суд приговорил бывшего директора дворца культуры к пяти годам лишения свободы и штрафу в два миллиона рублей за получение взяток и присвоение денег.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Архангельской области и НАО, руководитель ДК с 2016 года регулярно брал взятки от директора пиротехнической фирмы. За это коммерсант получал контракты на проведение шоу с фейерверками в Нарьян-Маре. Размер "откатов" составлял 10 процентов от суммы, указанной в договорах.

Всего директор учреждения культуры незаконно получил более 630 тысяч рублей.

Кроме того, суд признал его виновным в хищении денежных средств с использованием служебного положения. Установлено, что директор ДК заключал со знакомым предпринимателем договоры на техобслуживание оборудования, поставку материалов для декораций и другие услуги. Руководитель поручал подчиненным переводить исполнителю деньги по этим договорам, а в товарные накладные вносил недостоверную информацию. С помощью таких махинаций осужденный присвоил еще порядка 450 тысяч рублей.

Он полностью признал вину. Еще во время следствия на имущество работника культуры стоимостью более двух миллионов рублей был наложен арест.

Приговор не вступил в законную силу.