В Петербурге студент на перемене чуть не зарезал однокурсника

В Петербурге из судостроительного колледжа на Васильевском острове с ножевым ранением брюшной полости госпитализировали 16-летнего учащегося. В нападении подозревают 17-летнего однокурсника юноши.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По версии следствия, ЧП произошло на перемене. Подростки поссорились и студент ударил своего оппонента ножом.

Сразу после нападения подозреваемого задержали, после дачи объяснений отпустили, но по первому требованию он должен прийти в отдел полиции. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства конфликта в колледже.