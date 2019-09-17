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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Ведущие солисты балета Петербурга выступят в Дортмунде

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Звезды петербургского балета выступят в Театре Дортмунда (Германия) на большом гала-концерте в рамках "Русских сезонов".
Фото: Пресс-служба Dance Open Фото: Пресс-служба Dance Open
Фото: Пресс-служба Dance Open
Фото: фестиваль ВИДЕТЬ МУЗЫКУ/ youtube.com
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- В программу, созданную специально для гала-концерта, войдут как самые яркие сцены из классических балетов всемирно известных отечественных хореографов, так и фрагменты современных постановок, оригинальные номера, вдохновленные новыми смыслами древних сказок и античных историй, - рассказывают организаторы гала-концерта. - В заглавных партиях, диаметрально разных по настроению, пластике и атмосфере, перетасованных так, чтобы  не снижать эмоционального напряжения в зрительном зале, зрители Дортмунда увидят артистов, которым аплодируют самые престижные сцены мира.

Ведущие солисты Театра балета имени Леонида Якобсона Софья Матюшенская и Андрей Сорокин представят полное экспрессии па-де-де из балета "Пламя Парижа" Василия Вайнонена. Они же исполнят  знаменитые "Хореографические миниатюры" Леонида Якобсона. С наследием этого выдающегося хореографа зрителей продолжит знакомить еще один яркий дуэт театра: Алла Бочарова и Денис Климук выйдут на сцену с изящным и стремительным "Венским вальсом" (он стал своеобразной визитной карточкой труппы).

Зрители познакомятся с главными звездными парами Мариинского и Михайловского театров - Денисом и Анастасией Матвиенко и Маратом Шемиуновым и Ириной Перрен. Денис и Анастасия продемонстрируют сложнейшую технику и драматический талант во фрагменте из сказочного балета-спектакля "Пер Гюнт" в хореографии Эдварда Клюга и па-де-де из балета "Корсар" Мариуса Петипа. Марат и Ирина исполнят адажио из "Спартака" Георгия Ковтуна, "Вешние воды" Асафа Мессерера, а также воплотят в танце хит Лары Фабиан "Je suis malade".

Фото: Дамир Юсупов
Юбилейный фестиваль Dance Inversion открылся "Весной священной"

Приглашенный солист Михайловского театра Игорь Цвирко и звезда Мариинского театра Елена Евсеева подарят ценителям танца возможность насладиться бессмертной классикой - па-де-диан из балета "Эсмеральда" в хореографии Агриппины Вагановой и гран-па из балета  "Дон Кихот" Александра Горского.

В гала-концерте примут участие солисты Театра Дортмунда: Анна Цыганкова, Анна Тихомирова и Истван Симон. Они исполнят адажио из балета "Ромео и Джульетта" Леонида  Лавровского, фрагмент балета Михаила Фокина  "Видение Розы", а также новый балетный номер, созданный специально для "Русских сезонов" - 2019 в Дортмунде.

Завершит гала-концерт дивертисмент, в котором примут участие все артисты проекта.

Справка "РГ"

Гала-концерт звезд петербургского балета пройдет 21 и 22 сентября на сцене Театра Дортмунда. Проект реализован Санкт-Петербургским международным фестивалем балета Dance Open по государственному заказу комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Культура Театр Танец Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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