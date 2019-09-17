Нередко переселение из бараков в нормальные квартиры вызывает у потенциальных новоселов острые вопросы, на которые не только чиновники, но даже и суды не всегда могут дать правильный ответ.

При расселении требовать доплаты с новоселов за новое жилье никто не вправе. Исключение - по соглашению сторон. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В этой связи интересны два решения Верховного суда, которые касаются прав переселенцев и обязанностей местных чиновников.

Первое решение Верховного суда РФ касалось доплаты за квадратные метры. Вправе ли местная власть при предоставлении квартиры взамен аварийной требовать с жильцов разницу в цене? Верховный суд ответил однозначно: не вправе. Но вот если собственники готовы доплатить за лишние метры, то это возможно. То есть вариант доплаты - лишь по соглашению сторон.

А если граждане не готовы, то администрация должна предоставить жилье бесплатно - равноценное или большее по площади. Только когда жильцов это не устраивает, суд может принудительно выселить с предоставлением возмещения.

Доплату попросили в Архангельской области. Там дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Администрация города решила изъять участок, на котором стояла развалюха, а жильцам предоставить новую квартиру. Рыночная стоимость новой квартиры была чуть больше 4 миллионов рублей, а квартира в старом доме стоила чуть больше двух миллионов рублей. Разницу между ними администрация попросила с будущих новоселов. Их такое новоселье не устроило, и они пошли в суд.

Северодвинский городской суд Архангельской области пришел к выводу, что чиновники обязаны обеспечить безопасные жилищные условия в пределах стоимости выкупной цены изымаемых квартир. Суд решил: "Стороны выбрали способ обеспечения своих прав путем предоставления иного жилого помещения взамен аварийного, поэтому не обязаны доплачивать разницу в стоимости". Местной администрации суд отказал. По мнению суда, требования администрации незаконны (п. 3 ст. 2, ст. 16 Закона о Фонде содействия реформированию ЖКХ). Решение было оспорено. И Архангельский областной суд, отменив его, принял новое - гражданам отказать в иске. Апелляция сослалась на жилищное законодательство, которое предусматривает обязанность собственника изымаемого жилья в случае предоставления помещения стоимостью выше выкупной цены оплатить разницу между ними.

Тогда жильцы барака пожаловались в Верховный суд. Высокий суд дело изучил и напомнил, что собственники, выселяемые из квартир в аварийном доме, могут выбрать возмещение или другое помещение за изымаемое жилье (статья 32 Жилищного кодекса). Ни федеральным законодательством, ни адресной программой Архангельской области не предусмотрена доплата разницы между стоимостью изымаемой квартиры и вновь предоставляемой. Источниками финансирования программы являются средства областного бюджета, средства местных бюджетов и средства фонда, а не деньги граждан. Верховный суд подчеркнул: апелляция этого не учла, поэтому дело надо пересматривать.

Второе дело касалось обязанности местной власти предоставлять равноценные квартиры взамен аварийных. Это дело появилось в Рязанской области. Вопрос, с которым граждане пошли в суд, звучал так: что делать, если новое помещение жильца не устраивает, - например, оно слишком маленькое, находится в другом районе или уступает прежнему по другим признакам? Может ли отказ от неравноценного варианта оставить жильца вообще без квартиры?

Гражданка имела однокомнатную квартиру в 25 квадратных метров на втором этаже в городе Касимове Рязанской области. Дом комиссия признала аварийным и подлежащим сносу. Собственница однушки от новой квартиры отказалась. Новое жилье было хуже прежнего по всем параметрам - маленькое, на первом этаже, угловое, с центральным, а не индивидуальным, как в прежней, отоплением. Стены этой квартиры уже были покрыты плесенью.

Чиновники с гражданкой не смогли договориться и пошли в суд с просьбой разрешить им забрать квартиру и выплатить упрямице ее рыночную стоимость - 214 тысяч рублей. Местные суды им такое разрешили. И со дня перечисления денег собственником жилья стала местная администрация.

Проигравшая гражданка отказалась заключать соглашение и получать новую квартиру, выкупить помещение можно принудительно, воспользовавшись статьей 32 Жилищного кодекса. Местные суды не приняли во внимание аргументы гражданки, что она не отказывалась от равнозначной квартиры, а лишь отвергла худший вариант.

Проигравшая дошла до Верховного суда, и он встал на ее сторону. Верховный суд подтвердил, что изъять квартиру в аварийном доме можно в случае, когда изъят земельный участок под многоквартирным домом - такие действия допускаются для государственных и муниципальных нужд. Но есть нюанс: "Предоставление возмещения за часть жилого помещения допускается не иначе как с согласия собственника".

Если дом включен в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, то владелец жилья имеет право выбрать деньги или другую благоустроенную квартиру в собственность. Ответчица выбрала второй вариант. А то, что помещение оказалось неравнозначным, не означает, что она в принципе отказалась от жилья, сделал вывод Верховный суд. Дело было отправлено на новое рассмотрение.

Справка "РГ"

Каким должно быть новое жилье?

Размер общей площади и количество комнат в новой квартире должны быть не меньше, чем в прежней. Новое жилье должно быть благоустроенным, комфортным и иметь либо подобные, либо улучшенные условия проживания. Например, на одного человека должно быть предоставлено 18 квадратных метров. Ну а если дело дошло до суда, то собственнику, которого выселяют, желательно заручиться отчетом оценщика, который сравнит характеристики прежнего жилья и того, которое предложено взамен.