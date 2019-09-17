Задержана мигрантка, оставившая без квартиры 93-летнюю петербурженку

17 сентября следователи СК РФ по Санкт-Петербургу совместно с сотрудниками полиции задержали 52-летнюю женщину, работающую воспитателем в детском саду и проживающую в городе по временной регистрации. Как сообщает Следственный комитет России, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В ходе доследственной проверки было установлено, что весной нынешнего года подозреваемая ввела в заблуждение 93-летнюю петербурженку, бывшую узницу концлагеря, находящуюся в беспомощном состоянии.

В итоге престарелая женщина подписала договор купли-продажи своей квартиры, расположенной в доме на улице Бабушкина (Невский район Санкт-Петербурга), но указанные в документе 4 миллиона 407 тысяч рублей покупательница ей так и не передала. В результате пожилая жительница Петербурга сейчас проживает у своих родственников.

Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой, а также устанавливают личности тех, кто еще мог быть причастен к совершению квартирной аферы. Стоит отметить, что дело сдвинулось с места только после обращения в Следственный комитет Российской Федерации внука потерпевшей, которому ранее сотрудники полиции отказали в возбуждении уголовного дела.