Россия приведет доказательства коррупции Коломойского в Крыму

Постоянная палата Арбитражного суда в Гааге согласилась рассмотреть доказательства России относительно незаконного завладения активами в Крыму со стороны украинского "Приватбанка", на тот момент принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ.

"Арбитры разрешили представить доказательства того, что банк, находившийся под контролем украинского олигарха Игоря Коломойского, являлся незаконным владельцем имущества, которое, по утверждениям истца, было экспроприировано", - говорится в сообщении.

Минюст РФ сообщает: из заявления России в международном суде в Гааге следует, что "Приватбанк" и контролировавшие его лица для получения активов неоднократно нарушили закон, в том числе прибегали к коррупции.

- "Приватбанк" скрыл эти сведения, - утверждается в сообщении. - Однако после того, как Российская Федерация сообщила о них, трибунал подтвердил, что заслушает стороны по этому вопросу одновременно с возражениями государства по размеру убытков банка.

Также в министерстве юстиции РФ опровергли сообщение некоторых СМИ о том, что постоянная палата Арбитражного суда в Гааге полностью отказала России в пересмотре решения о юрисдикции и ответственности России по иску "Приватбанка".

В июне 2014 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Коломойского. Олигарха обвинили в организации убийств, применении запрещенных средств и методов ведения войны, препятствовании деятельности журналистов и похищении людей. В этом же месяце он был объявлен в международный розыск. В начале июля Басманнный суд Москвы принял решение о заочном аресте Коломойского, удовлетворив ходатайство следствия.

В сентябре того же года власти Крыма приняли решение о конфискации и продаже крымских активов Коломойского с целью компенсации вкладов крымчан, оставшихся в "Приватбанке". По оценкам специалистов сумма вкладов, присвоенных олигархом в Крыму, превышала 10 миллиардов рублей, тогда как недвижимые активы Коломойского, арестованные на полуострова оценивались в сумму не более 1,5 миллиарда.