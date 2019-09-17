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17.09.2019 11:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Россия приведет доказательства коррупции Коломойского в Крыму

Текст: Сергей Винник (Симферополь )

Постоянная палата Арбитражного суда в Гааге согласилась рассмотреть доказательства России относительно незаконного завладения активами в Крыму со стороны украинского "Приватбанка", на тот момент принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ.

Фото: iStock
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"Арбитры разрешили представить доказательства того, что банк, находившийся под контролем украинского олигарха Игоря Коломойского, являлся незаконным владельцем имущества, которое, по утверждениям истца, было экспроприировано", - говорится в сообщении.

Минюст РФ сообщает: из заявления России в международном суде в Гааге следует, что "Приватбанк" и контролировавшие его лица для получения активов неоднократно нарушили закон, в том числе прибегали к коррупции.

- "Приватбанк" скрыл эти сведения, - утверждается в сообщении. - Однако после того, как Российская Федерация сообщила о них, трибунал подтвердил, что заслушает стороны по этому вопросу одновременно с возражениями государства по размеру убытков банка.

Также в министерстве юстиции РФ опровергли сообщение некоторых СМИ о том, что постоянная палата Арбитражного суда в Гааге полностью отказала России в пересмотре решения о юрисдикции и ответственности России по иску "Приватбанка".

Фото: Александр Корольков/РГ
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В июне 2014 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Коломойского. Олигарха обвинили в организации убийств, применении запрещенных средств и методов ведения войны, препятствовании деятельности журналистов и похищении людей. В этом же месяце он был объявлен в международный розыск. В начале июля Басманнный суд Москвы принял решение о заочном аресте Коломойского, удовлетворив ходатайство следствия.

В сентябре того же года власти Крыма приняли решение о конфискации и продаже крымских активов Коломойского с целью компенсации вкладов крымчан, оставшихся в "Приватбанке". По оценкам специалистов сумма вкладов, присвоенных олигархом в Крыму, превышала 10 миллиардов рублей, тогда как недвижимые активы Коломойского, арестованные на полуострова оценивались в сумму не более 1,5 миллиарда.

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