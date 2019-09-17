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17.09.2019 12:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Кандиль" на заказ

Торговля диктует аграриям Крыма ассортимент плодово-ягодной продукции
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Стабильная господдержка и бурный рост садоводства уже отразились на крымском рынке этой витаминной продукции. Потребители сейчас хотят купить не просто яблоки, а плоды определенного сорта и цвета, желательно местной селекции, чтобы пахли они садом, а не супермаркетом.
Крымские яблоки благодаря обилию солнечных дней на полуострове - сочные и сладкие. Фото: Сергей Винник/ РГ Крымские яблоки благодаря обилию солнечных дней на полуострове - сочные и сладкие. Фото: Сергей Винник/ РГ
Крымские яблоки благодаря обилию солнечных дней на полуострове - сочные и сладкие. Фото: Сергей Винник/ РГ

Поэтому крымским садоводам приходится перестраиваться и учиться работать на заказ. Сейчас у них самая жаркая пора. Уже завершен сбор ранних сортов персиков, поздние же будут собирать вплоть до середины октября. В зените заготовка сортов яблок средних сроков созревания. В садах Крымской фруктовой компании на уборке одновременно трудятся до 2000 сезонных рабочих.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Люди приезжают из Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской области и Дагестана. Притом что в штате постоянных сотрудников свыше 300 человек, рабочих рук в это время года катастрофически не хватает. Весь процесс организован так, чтобы люди могли трудиться около двух месяцев, в противном случае не имеет смысла приезжать в Крым издалека. За день рабочий в среднем собирает тонну яблок.

- У нас есть своя лаборатория, сотрудники которой предварительно проезжают по всем участкам, берут пробы на сахар, йод, крахмальную плотность, и только после этого начинается сбор урожая, - говорит руководитель производства Крымской фруктовой компании Алла Берегельская-Фещук.

В этом хозяйстве 1230 гектаров яблонь, 205 гектаров персиков, 10 гектаров тепличной земляники. Ягодник - новый проект, начатый в прошлом году. Есть свой питомник на 40 гектаров и маточник площадью 18,6 гектара. Все сады, расположенные в трех районах полуострова, - на капельном орошении. В этом году средняя урожайность яблок составляет 45 - 50 тонн с гектара. К концу уборочной здесь рассчитывают собрать 44 - 45 тысяч тонн. Каждый год в агропредприятии закладывают новые сады, и этот не стал исключением. Весной уже посадили саженцы плодовых деревьев на 88 гектарах, а осенью планируют добавить к ним яблони поздних сортов еще на 58 гектарах. Закладка садов идет с учетом изменившихся требований ретейла. Например, в последние годы сократился спрос на яблоки сорта "гольден", зато увеличился на другие.

Фото: Сергей Винник/РГ
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- Потребитель сейчас требует красных яблок, поэтому мы стараемся сажать соответствующие сорта, - рассказала Алла Берегельская-Фещук. - Например, торговые сети просят сорт "фуджи". Но его особенность в том, что плодоносит он нерегулярно, большой урожай дает не каждый год. Мы стремимся пробовать что-то новое, это сорта нашей селекции, к примеру, "леди крым", который становится все более востребованным.

Также по запросу торговых сетей в компании расширяют посадки исконно местных сортов, которыми когда-то славился полуостров. В хозяйстве уже есть 25 гектаров яблони сортов "кандиль" и "синап", а этой осенью посадки увеличатся на такую же площадь.

- Мы понимаем, что объем "гольдена" уже очень большой и рынку столько не нужно, - говорит генеральный директор Крымской фруктовой компании Леонид Рыков. - Москва и Московская область настойчиво просят сорт "кандиль". Его хорошо знают. Крымское яблоко отличается от других, благодаря тому что у нас в избытке солнечных дней, соответственно, в плодах много сахара.

Ориентируются на запрос торговли и в других фруктовых хозяйствах полуострова. Борьба идет уже не только и не столько за объем производства, сколько за ассортимент и качество продукции.

- В этом году мы увеличим посадки косточковых, черешни и плоских персиков "парагвай", чтобы расширить ассортимент, - делится планами генеральный директор компании "Фруктовый рай" Бахчисарайского района Крыма Анатолий Чекренев. - Хотим посадить хурму, четыре гектара уже заняли этой культурой. Договариваемся с Никитским ботаническим садом, чтобы они дали нам саженцы. Надо посмотреть, как они будут зимовать и плодоносить.

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым
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В борьбе за покупателя в хозяйстве приобрели промышленный кулер для быстрого охлаждения косточковых плодов. Собранная черешня проходит через струю воды, близкую по температуре к нулю, и таким образом охлаждается. Это увеличивает срок хранения плодов на две недели, что позволяет крымчанам предлагать свою продукцию покупателям северных регионов страны. Но больше всего садов в Нижнегорском районе, традиционно считающемся яблочной столицей Крыма. На одном гектаре здесь умещается 3473 молодых дерева. Осенью заложат еще один сад с максимально высокой плотностью посадки.

- Такая плотность позволяет экономить на средствах защиты и капельном орошении, следовательно, мы можем снижать себестоимость своей продукции, - говорит заместитель генерального директора хозяйства "Победа" Михаил Лановой. - Мы поставили себе цель войти в премиальный сегмент яблочной продукции и планомерно к ней движемся.

В общей сложности в Крыму в этом году планируют собрать 145 - 150 тысяч тонн фруктов. Из них около 100 тысяч тонн приходится на яблоки различных сортов. Площадь яблочных садов в Крыму сегодня составляет 3,7 тысячи гектаров, ежегодно увеличиваясь на 600 - 800 гектаров.

Комментарий

Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства РК:

- Крымские яблоки сорта "кандиль" имеют хорошие потребительские свойства, длительный срок хранения, и, что очень важно, в процессе хранения сорт раскрывает свой аромат. Этим он выгодно отличается от других сортов, в том числе итальянских. Сегодня на полуострове во всех хозяйствах, включая личные подсобные, осталось не более 500 гектаров "кандили" и "синапа". Но потребители уже оценили их достоинства, есть запрос от торговли, поэтому аграрии увеличивают посадки сортов местной селекции. Со временем именно они должны стать визитной карточкой крымского садоводства.

Экономика АПК Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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