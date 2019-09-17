Стабильная господдержка и бурный рост садоводства уже отразились на крымском рынке этой витаминной продукции. Потребители сейчас хотят купить не просто яблоки, а плоды определенного сорта и цвета, желательно местной селекции, чтобы пахли они садом, а не супермаркетом.

Поэтому крымским садоводам приходится перестраиваться и учиться работать на заказ. Сейчас у них самая жаркая пора. Уже завершен сбор ранних сортов персиков, поздние же будут собирать вплоть до середины октября. В зените заготовка сортов яблок средних сроков созревания. В садах Крымской фруктовой компании на уборке одновременно трудятся до 2000 сезонных рабочих.

Люди приезжают из Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской области и Дагестана. Притом что в штате постоянных сотрудников свыше 300 человек, рабочих рук в это время года катастрофически не хватает. Весь процесс организован так, чтобы люди могли трудиться около двух месяцев, в противном случае не имеет смысла приезжать в Крым издалека. За день рабочий в среднем собирает тонну яблок.

- У нас есть своя лаборатория, сотрудники которой предварительно проезжают по всем участкам, берут пробы на сахар, йод, крахмальную плотность, и только после этого начинается сбор урожая, - говорит руководитель производства Крымской фруктовой компании Алла Берегельская-Фещук.

В этом хозяйстве 1230 гектаров яблонь, 205 гектаров персиков, 10 гектаров тепличной земляники. Ягодник - новый проект, начатый в прошлом году. Есть свой питомник на 40 гектаров и маточник площадью 18,6 гектара. Все сады, расположенные в трех районах полуострова, - на капельном орошении. В этом году средняя урожайность яблок составляет 45 - 50 тонн с гектара. К концу уборочной здесь рассчитывают собрать 44 - 45 тысяч тонн. Каждый год в агропредприятии закладывают новые сады, и этот не стал исключением. Весной уже посадили саженцы плодовых деревьев на 88 гектарах, а осенью планируют добавить к ним яблони поздних сортов еще на 58 гектарах. Закладка садов идет с учетом изменившихся требований ретейла. Например, в последние годы сократился спрос на яблоки сорта "гольден", зато увеличился на другие.

- Потребитель сейчас требует красных яблок, поэтому мы стараемся сажать соответствующие сорта, - рассказала Алла Берегельская-Фещук. - Например, торговые сети просят сорт "фуджи". Но его особенность в том, что плодоносит он нерегулярно, большой урожай дает не каждый год. Мы стремимся пробовать что-то новое, это сорта нашей селекции, к примеру, "леди крым", который становится все более востребованным.

Также по запросу торговых сетей в компании расширяют посадки исконно местных сортов, которыми когда-то славился полуостров. В хозяйстве уже есть 25 гектаров яблони сортов "кандиль" и "синап", а этой осенью посадки увеличатся на такую же площадь.

- Мы понимаем, что объем "гольдена" уже очень большой и рынку столько не нужно, - говорит генеральный директор Крымской фруктовой компании Леонид Рыков. - Москва и Московская область настойчиво просят сорт "кандиль". Его хорошо знают. Крымское яблоко отличается от других, благодаря тому что у нас в избытке солнечных дней, соответственно, в плодах много сахара.

Ориентируются на запрос торговли и в других фруктовых хозяйствах полуострова. Борьба идет уже не только и не столько за объем производства, сколько за ассортимент и качество продукции.

- В этом году мы увеличим посадки косточковых, черешни и плоских персиков "парагвай", чтобы расширить ассортимент, - делится планами генеральный директор компании "Фруктовый рай" Бахчисарайского района Крыма Анатолий Чекренев. - Хотим посадить хурму, четыре гектара уже заняли этой культурой. Договариваемся с Никитским ботаническим садом, чтобы они дали нам саженцы. Надо посмотреть, как они будут зимовать и плодоносить.

В борьбе за покупателя в хозяйстве приобрели промышленный кулер для быстрого охлаждения косточковых плодов. Собранная черешня проходит через струю воды, близкую по температуре к нулю, и таким образом охлаждается. Это увеличивает срок хранения плодов на две недели, что позволяет крымчанам предлагать свою продукцию покупателям северных регионов страны. Но больше всего садов в Нижнегорском районе, традиционно считающемся яблочной столицей Крыма. На одном гектаре здесь умещается 3473 молодых дерева. Осенью заложат еще один сад с максимально высокой плотностью посадки.

- Такая плотность позволяет экономить на средствах защиты и капельном орошении, следовательно, мы можем снижать себестоимость своей продукции, - говорит заместитель генерального директора хозяйства "Победа" Михаил Лановой. - Мы поставили себе цель войти в премиальный сегмент яблочной продукции и планомерно к ней движемся.

В общей сложности в Крыму в этом году планируют собрать 145 - 150 тысяч тонн фруктов. Из них около 100 тысяч тонн приходится на яблоки различных сортов. Площадь яблочных садов в Крыму сегодня составляет 3,7 тысячи гектаров, ежегодно увеличиваясь на 600 - 800 гектаров.

Комментарий

Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства РК:

- Крымские яблоки сорта "кандиль" имеют хорошие потребительские свойства, длительный срок хранения, и, что очень важно, в процессе хранения сорт раскрывает свой аромат. Этим он выгодно отличается от других сортов, в том числе итальянских. Сегодня на полуострове во всех хозяйствах, включая личные подсобные, осталось не более 500 гектаров "кандили" и "синапа". Но потребители уже оценили их достоинства, есть запрос от торговли, поэтому аграрии увеличивают посадки сортов местной селекции. Со временем именно они должны стать визитной карточкой крымского садоводства.