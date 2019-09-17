Новости

Суд не выпустил из "Лефортово" обвиняемого в госизмене 14:20
Российские ученые открыли новый вид бабочек на Тянь-Шане и Памире 14:17
Россияне рассказали, в автосалонах каких компаний приятнее покупать машины 14:14
Стало известно, зачем в столице часто перекладывают плитку 14:12
На учениях "Центр-2019" ракету уничтожили в стратосфере 14:00
Европарламент проголосовал за назначение Лагард на пост главы ЕЦБ 13:55
Первого президента Крыма доставили из Турции в Россию 13:51
Иран подтвердил задержание австралийцев по обвинению в шпионаже 13:46
В Астраханской области рабочий погиб под ковшом экскаватора 13:42
ЦСКА поздравил Мамаева и пожелал успешно перезапустить карьеру 13:39
Крымские политики оценили идею двойного названия республики 13:38
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев рекомендован на новый срок 13:36
В аэропорту Ростова умер мужчина 13:33
В Сочи задержали мужчину, сбросившего с виадука девушку 13:30
На Кубани рассказали о причинах падения и гибели пилота Ми-2 13:25
Торжества по случаю 30-летия Белорусского Экзархата пройдут в Минске 13:23
В Петербурге студент на перемене чуть не зарезал однокурсника 13:23
В Саратове после изнасилования госпитализирована врач поликлиники 13:17
Под Брянском нашли храм из костей мамонта 13:14
Парламентарии СГ подведут итоги мероприятий в социальной сфере 13:13
В Молдавии задержан руководитель регионального агентства Спутник 13:12
CAS сократил дисквалификацию Неймара 13:10
В Госдуме оценили "формулу Зеленского" 13:07
Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года 13:07
В Новгородской области начато отчуждение свиней из-за АЧС 13:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вступили в силу требования к внутреннему контролю в медучреждениях
Вступили в силу требования к внутреннему контролю в медучреждениях
Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь
Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь
Кража предметов в компьютерных играх станет уголовно наказуема
Кража предметов в компьютерных играх станет уголовно наказуема
17.09.2019 13:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аэропорту Ростова умер мужчина

Текст: Руслан Мельников (Ростов-на-Дону)

В медпункте ростовского аэропорта Платов умер 70-летний мужчина.

Как сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ, им оказался житель Краснодарского края. Также сообщается, что на теле не были обнаружены признаки насильственной смерти.

Умер пассажир самолета, вынужденно севшего в Нижнем Новгороде

По словам родственников, ранее мужчина перенес операции на сердце.

Сейчас ведется проверка по факту скоропостижной смерти. Уже осмотрено место происшествия и назначена судмедэкспертиза. Специалисты должны установить причину и обстоятельства случившегося.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме оценили "формулу Зеленского"
В Кремле пока не получили ответ Эр-Рияда по С-300 или С-400
В России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя
Нефть незначительно подешевела после роста котировок на 15%
Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей на свободу