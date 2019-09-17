В аэропорту Ростова умер мужчина

В медпункте ростовского аэропорта Платов умер 70-летний мужчина.

Как сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ, им оказался житель Краснодарского края. Также сообщается, что на теле не были обнаружены признаки насильственной смерти.

По словам родственников, ранее мужчина перенес операции на сердце.

Сейчас ведется проверка по факту скоропостижной смерти. Уже осмотрено место происшествия и назначена судмедэкспертиза. Специалисты должны установить причину и обстоятельства случившегося.