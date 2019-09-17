В Астраханской области рабочий погиб под ковшом экскаватора

Астраханские следователи проводят проверку по факту гибели местного жителя.

По версии следствия, 14 сентября в Приволжском районе во время ремонтных работ произошло ЧП. У экскаватора отсоединился гидравлический шланг, из-за чего огромный ковш сорвался и задавил механика транспортного цеха. В результате 22-летний работник скончался на месте.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказал старший помощник руководителя следственного управления Андрей Хегай. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.