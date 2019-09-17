В Госсовете Крыма поддержали разделение полномочий главы и премьера

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов назвал уместной и эффективной схему управления субъектом федерации, при которой должности главы региона и председателя правительства разделены. Об этом спикер заявил журналистам после первого заседания парламента нового созыва.

По словам Константинова, законодательство РФ позволяет разделить полномочия руководителя региона, и юристы Совмина РК сейчас активно работают над этой схемой.

- Сейчас глава республики определяет для себя новые стандарты работы на следующие пять лет, и возможно в новых реальностях это будет более удобная форма, - считает Константинов. - Многие регионы РФ имеют такую конструкцию, когда глава республики может заниматься более стратегическими вещами, и она доказала свою эффективность.

Как считает Константинов, разделение полномочий главы исполнительной власти необходимо прежде всего для действенной и эффективной работы параллельно на двух фронтах - внешнеполитическом и внутреннем.

- Я сторонник этой идеи, потому что Крым - особый регион, очень политизированный, - отметил Константинов. - Мы находимся на передовой политической борьбы, и нужно выстраивать взаимоотношения и на международной арене, и с федеральными органами власти. В Крыму реализуется колоссальное количество программ, координация которых требует колоссальных усилий. Параллельно нужно заниматься и администрациями, и городами - это все не так просто.

Константинов рассказал, что окончательное решение о новой схеме управления регионом будет принято в ближайшее время.

Сегодня состоялось первое заседание первой сессии Государственного совета Республики Крым второго созыва. Его провел Ефим Фикс как старейший по возрасту из избранных депутатов. Он будет председательствовать до момента избрания спикера парламента второго созыва, которое намечено на пятницу 20 сентября.