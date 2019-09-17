В Краснодаре завели дело на заведующую детсадом, где погиб ребенок

В Краснодаре возбудили уголовное дело против заведующей детским садом, где из-за падения дерева погибла двухлетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Как уже писала "РГ", ЧП случилось в понедельник, 9 сентября, в 10.20 утра. Во время прогулки детей на улице на малышей упала верхняя часть дерева. В результате под рухнувшим стволом оказались двое детей и воспитательница. Их госпитализировали: у женщины диагностировали перелом ноги, а один ребенок получил травмы, и его отправили под наблюдение врачей. Однако другой ребенок от полученных ранений скончался в больнице.

Стоит отметить, что детский сад, в котором случилось трагическое происшествие, расположен в самом центре Краснодара - в районе пересечения улиц Красной и Гаврилова.

Сейчас заведующую детским садом подозревают в халатности, которая повлекла по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

"Заведующая дошкольного учреждения города, где произошла трагедия, небрежно отнеслась к своим должностным обязанностям, что повлекло по неосторожности смерть малолетнего ребенка, - говорится в сообщении регионального Следственного управления СКР. - В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего".

Также в ведомстве добавили, что Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил "тщательным образом выяснить все причины и условия, способствовавшие совершению преступления и установить конкретных должностных лиц, ответственных за соблюдение безопасности на объекте, где погиб ребенок". Глава СКР потребовал "дать всестороннюю правовую оценку их действиям (или бездействию)".

Известно, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.