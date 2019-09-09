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09.09.2019 13:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре после падения дерева на территории детского сада № 48 скончалась одна из пострадавших малышей - двухлетняя девочка. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Под Новгородом дерево рухнуло на батут с детьми

Как уже писала "РГ", ЧП случилось в понедельник, 9 сентября, в 10.20 утра. В результате под рухнувшим деревом оказались двое детей и воспитательница. Их госпитализировали: у женщины оказался перелом ноги, а один из детей получил травмы и находится сейчас под наблюдением врачей. Однако другой ребенок от полученных ранений скончался в больнице.

Стоит отметить, что детский сад, в котором случилось трагическое происшествие, расположен в самом центре Краснодара - в районе пересечения улиц Красной и Гаврилова.

Известно, что по факту этого инцидента следственным комитетом и прокуратурой региона проводится проверка, которая должна установить все обстоятельства и ЧП.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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