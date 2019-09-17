В Крыму ФСБ изъяла более девяти тонн контрафактного алкоголя

Крымское УФСБ изобличила организованную преступную группу, которая в промышленных масштабах поставляла и сбывала на полуострове контрафактную спиртосодержащую продукцию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время спецоперации задержан следовавший из Краснодарского края грузовой автомобиль, в котором под видом чая перевозилось свыше семи тонн этилового спирта.

Одновременно в Джанкое остановлен еще один грузовик с партией фальсифицированной водки "Арбатская" и "Финская" без марок акцизного сбора и каких-либо товарно-сопроводительных документов. Также оперативники вышли на склад с несколькими тысячами бутылок готовой к реализации фальсифицированной водки "Нефть", "Морошка", коньяка "Дербент", "Кенигсберг", "Лезгинка" без марок акцизного сбора, а также более 1,5 тонны этилового спирта.

Сейчас проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия для выявления организаторов преступного бизнеса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.