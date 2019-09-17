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17.09.2019 22:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Береги счет смолоду

В школах Кубани начали изучать курс финансовой грамотности
Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя № 209(7967)
Как вести семейный бюджет, пользоваться банковской картой и не потерять деньги при работе в сети интернет - всему этому учат кубанских школьников. С 1 сентября курс финансовой грамотности начали преподавать в средних образовательных заведениях Краснодарского края. Уроки проходят факультативно - один раз в неделю, однако в старших классах "денежные" математические задачи включены в программу обществознания, географии и ОБЖ, и, как следствие, их придется решать при сдаче ГИА и ЕГЭ.
Считать деньги можно и нужно учить с самого раннего возраста. Главное - подобрать доступную форму. Фото: Photoxpress Считать деньги можно и нужно учить с самого раннего возраста. Главное - подобрать доступную форму. Фото: Photoxpress
Считать деньги можно и нужно учить с самого раннего возраста. Главное - подобрать доступную форму. Фото: Photoxpress

Проект финансовой грамотности разработан экспертами министерства финансов совместно с преподавателями Высшей школы экономики. Специально были подготовлены и изданы 5 миллионов учебников для детей 4-11-х классов. Всего пилотный проект охватил девять регионов.

Фото: Ittipon2002 / istock
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В каждом комплекте не только материалы для ребят и учителей, но и книги для родителей. Тем самым финансовые инструменты можно изучать в кругу семьи. Учебник разбит на модули. К примеру, на страницах есть советы, как создать денежную подушку безопасности. Так, нужно ежемесячно откладывать из дохода хотя бы 10% в сбережения, а сумма расходов в долгосрочном периоде (допустим, 2-3 года) не должна превышать суммы доходов. Оптимизировать траты помогут покупки через интернет, составление меню на неделю, сбор скидочных купонов и т.д.

Отдельный разговор коснулся мошенников. Помимо перечисления признаков "классической" финансовой пирамиды на страницах есть сведения о современных ловушках в интернете. Одна из них "фишинг" - кража платежных реквизитов пользователей компьютеров. Сегодня взрослое население активно совершает покупки с помощью мобильного кошелька, и, увы, ежедневно кто-то терпит убытки. Поэтому так важно обращать внимание на адресную строку сайта, наличие защищенного канала, избегать переходить по спамовым рассылкам и совершать покупки только в проверенных интернет-магазинах.

Уроки проходят в занимательной форме и без выставления оценок, таким образом, внимание концентрируется на пользе информации. В процессе обучения предусмотрены квесты, соревнования, тренинги, викторины.

Фото: Владимир Аносов
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- Занятия направлены на практическую деятельность. И с ребятами на уроках мы разбираем жизненные ситуации. Возьмем, к примеру, тему налогового вычета: как можно увеличить свой доход путем возвращения части своих налогов? Для детей это в новинку, но когда они приходят домой, то половина родителей также с удивлением узнают, что налоговый вычет можно получить не только за квартиру, но и за обучение детей, лечение. И многие ребята потом признавались, что родители воспользовались этим. Зачастую детям интересна тема инвестирования. Всегда в классе есть те, у кого загораются глаза - появляется желание попробовать вложить средства в акции. Но самое главное, курс формирует у подростков отношение к деньгам: они становятся не целью, а инструментом для достижения цели, - рассказывает педагог краснодарской школы №71 и региональный тьютер в области финансовой грамотности Дмитрий Шевчук.

Вроде бы из года в год темы в учебниках повторяются, при этом они адаптированы к возрастным особенностям ребенка: если в младших классах знакомят с видами налогов, то старшеклассникам предлагают рассчитать по формуле налоговый платеж семьи, владеющей, к примеру, двумя машинами, квартирой и дачей.

Кстати

Приключения монетки

По данным последнего мониторинга минпросвещения, более 70% российских школ преподают финансовую грамотность для учеников. Причем 35% образовательных организаций внедряют ее элементы прямо с начальной школы.

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"Регионы активно включаются. Мы получаем много положительных отзывов", - рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

Какие регионы самые активные? Республика Башкортостан (1352 школы), Московская область (1122), Республика Татарстан (1029). При этом в Свердловской (104) и Ростовской (98) областях финансовая грамотность активно "идет" и в программы среднего профобразования. Всего финансовую грамотность изучают более 5 млн школьников. В министерстве подчеркивают: через детей материалы уроков могут передаваться и старшему поколению, снижая риски ошибок в финансовых делах семьи. Более того, минпросвещения вместе с Банком России разработало программу для детей 5-7 лет. Казалось бы, зачем пятилетке финансовая грамотность? Но, как показывают опросы, почти 70 процентов родителей считают, что это самый подходящий возраст для "обучения детей базовым знаниям экономики". В основе программы - нескучная сказочная теория: "приключения монетки", "как зайчика бережливости учили"... Плюс игры, конкурсы и веселые задачки, простая арифметика. По программе уже работают детские сады.

Юридическая консультация

Кредитные истории

Студент идет в банк

Мне 17 лет, учусь в училище, стипендия около 1000 руб. Как и где я могу взять кредит на небольшую сумму? М.А., Москва

- Согласно ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут совершать только мелкие бытовые сделки, а также вносить вклады в кредитные организации. Иные сделки они могут совершать только с согласия своих законных представителей (родителей, усыновителей или попечителя).

Фото: Владимир Савостьянов /Фотохроника ТАСС
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Большинство кредитных организаций выдают нецелевые кредиты лицам, достигшим 21 года, реже встречаются программы, предоставляющие возможность получить кредит с 18 лет.

Банки выдают кредиты несовершеннолетним (с 14 лет) на оплату обучения в вузе. Однако такого рода кредиты - целевые, т.е. могут быть направлены только на оплату обучения. Как правило, деньги перечисляются напрямую банком в вуз, поэтому потратить их по своему усмотрению нельзя.

Для получения кредита необходимо: письменное согласие родителей на получение кредита; наличие поручителя; наличие паспорта; наличие регулярного дохода (в том числе стипендии).

Отсрочка по выплате долга

Осталась без работы. Как получить отсрочку по выплате кредита? Е. Крючко, Геленджик

- Необходимо изучить условия кредитного договора. Банки прописывают в договоре условия предоставления отсрочки платежа или кредитных каникул, согласно которым заемщик имеет возможность не платить долг в течение определенного срока.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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При решении проблемы таким способом следует учитывать, что после окончания отсрочки увеличивается общий размер выплат по кредиту и прибавляется плата за предоставление отсрочки. Если кредитный договор не содержит пунктов относительно предоставления отсрочки платежа, то можно обратиться в банк с заявлением об изменениях условий погашения займа, т.е. произвести реструктуризацию кредита.

Для этого необходимо написать заявление с просьбой уменьшить сумму платежа, предоставить отсрочку или увеличить срок выплаты кредита. К заявлению надо приложить документы, подтверждающие тяжелое финансовое состояние, например, справку с места работы о задержке заработной платы.

Положительное или отрицательное решение банки имеют право не обосновывать/

Больше информации по актуальным вопросам - pravo.rg.ru

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