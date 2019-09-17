В Сочи задержали мужчину, сбросившего с виадука девушку

В Сочи полицейские задержали 28-летнего местного жителя, сбросившего с моста 24-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По информации следствия, ночью 30 августа 2019 года мужчина повстречал на Курортном проспекте незнакомую 24-летнюю прохожую и пошел за ней следом. Оказавшись на виадуке, он настиг девушку и, обхватив ее руками, перекинул через ограждение. От полученных травм девушка скончалась на месте. Злоумышленник скрылся.

"16 сентября 2019 года при оперативной поддержке сотрудников полиции объявленный в розыск 28-летний мужчина был задержан в поселке Красная Поляна. Сейчас мужчине предъявлено обвинение", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время в суде будет решаться вопрос о заключении задержанного под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.