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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи задержали мужчину, сбросившего с виадука девушку

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Сочи полицейские задержали 28-летнего местного жителя, сбросившего с моста 24-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По информации следствия, ночью 30 августа 2019 года мужчина повстречал на Курортном проспекте незнакомую 24-летнюю прохожую и пошел за ней следом. Оказавшись на виадуке, он настиг девушку и, обхватив ее руками, перекинул через ограждение. От полученных травм девушка скончалась на месте. Злоумышленник скрылся.

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"16 сентября 2019 года при оперативной поддержке сотрудников полиции объявленный в розыск 28-летний мужчина был задержан в поселке Красная Поляна. Сейчас мужчине предъявлено обвинение", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время в суде будет решаться вопрос о заключении задержанного под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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