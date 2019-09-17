Сначала мировой судья, а потом и районный суд города Заречного в апелляции подтвердили факт необоснованного обогащения со стороны Риммы Ахмадуллиной, жительницы села Мезенского. Теперь судебные приставы должны взыскать с нее 16 916 рублей в пользу созданного для газификации потребкооператива.

- Это только первый иск, на очереди еще два - к уже подключившим свои дома к газопроводу гражданам Толмачеву и Корякину. Суд тянулся долго, вынесенное решение нам важно как прецедент, ведь многие односельчане, поддерживающие их, заняли выжидательную позицию, - подчеркивает Елена Мореева, председатель кооператива.

Эту историю любви к дармовщине мы рассказали первый раз два года назад. Несмотря на то что Мезенское находится недалеко от города атомщиков Заречного, блага цивилизации в село не добрались: еще в 2013-м местные жители топили дома дровами, за зиму по десять тысяч рублей выходило. А за электрокотел - все 15. К тому же сети старые, а потому постоянные замыкания, поломки.

Вот и задумались мезенцы, что неплохо было бы провести газ. Но глава сельской администрации и мэр Заречного заявили: денег на газификацию в бюджете нет, хотите - ждите, не хотите - организуйте кооператив и закажите проект, тогда поможем войти в программу.

Мезенское - село немаленькое, договориться со всеми не так-то просто, и владельцы домов на улицах Рабочей и Майской решили не ждать у моря погоды, а организовать кооператив самостоятельно, на 54 двора. При стоимости землемерных изысканий, предпроектных работ и госэкспертизы чуть более миллиона на нос выходило по 28 тысяч рублей. Но согласилось скинуться только 34 двора, позже присоединилось еще шесть. Остальные отказались, а один сосед вообще послал Елену Морееву матом.

В 2013 году кооператив и городской округ Заречный заключили соглашение: город обязался подать заявку на включение двух улиц села в областную целевую программу газификации, а мезенцы - подготовить за свой счет предпроектную и разрешительную документацию. Только при ее наличии муниципалитет мог получить субсидию из регионального и федерального бюджетов.

И он ее получил в 2014-м - целых 3,8 миллиона рублей. Трубу протянули вдоль всех дворов, включая те, где жильцы не платили, - 2,5 километра. В 2016-м пустили газ. И тут жители Рабочей и Майской разделились на два лагеря ("Страсти у вентиля", "РГ-Неделя"-Урал от 7 сентября 2017 года). Те, кто не вступил в кооператив и палец о палец не ударил, вдруг начали засыпать жалобами президента, правительство Свердловской области, администрацию Южного управленческого округа, главу и прокурора Заречного. Требовали подключить их к газопроводу, обвиняли чиновников во взяточничестве, а Морееву - в том, что она на взносы якобы строит себе дом. "Раз газификация проводилась в рамках целевой программы, значит, сбор денег с населения - вымогательство", - написала одна из ярых противниц кооператива. Совершенно забыв, что, если бы ее соседи не скинулись изначально на проект, никакого газа в Мезенке не было бы по сей день.

Бабульки в числе первых скинулись на газопровод. Теперь звонят Мореевой, благодарят: "Лена, как хорошо, не надо больше в пять утра вставать, печку топить". А бузотерам нет и шестидесяти

В 2017-м моей коллеге, автору материала "Страсти у вентиля", удалось дозвониться до жены одного из недовольных, Валерия Толмачева. Она заявила: когда кооператив создавался, семья не смогла сдать деньги. Потом узнали, что взнос повысили с 28 до 36 тысяч, и решили: раз к нам отнеслись не так, как к другим, платить не будем. К тому же Толмачевы уже получили разрешение на присоединение. На вопрос, не стыдно ли даром пользоваться чужими трудами, женщина начала кричать: "Президент же обещал…"

- С одной стороны, я понимаю людей: слишком много обмана вокруг. Но я на каждом этапе проводила собрания, размещала информацию в местной газете: вот готов проект, вот он включен в программу - у вас есть возможность вступить в кооператив и получить газ. Те, кто изначально сомневался, что все получится, могли присоединиться позже, но не захотели, - замечает Елена Мореева. - Если бы плюнули только в меня, я бы поревела и махнула рукой, а тут 40 дворов фактически дураками обозвали. Мол, зачем вы потратили по 28 тысяч, если мы подключимся просто так? Даже суды сумму ваших претензий уменьшают. Не понимаю, что они хотят доказать - свою бессовестность? Суды не признают прямыми тратами ту часть, что пошла на регистрацию кооператива как юрлица, хотя без этого нам техусловия не давали. Взыскивают меньше, но наше право на возмещение подтверждают. Все проверки Следственного комитета и прокуратуры показали, что деньги потрачены правомерно.

И ладно бы речь шла о глубоких стариках, которые с хлеба на воду перебиваются. Наоборот, бабульки в числе первых скинулись на газопровод. Теперь звонят Мореевой, благодарят: "Лена, как хорошо, не надо больше в пять утра вставать, печку топить". А бузотерам нет и шестидесяти. У многих взрослые дети, которые могли бы и помочь родителям. В конце концов, членские взносы вносить частями. Одна из пайщиц, к примеру, сдавала по пять тысяч рублей в течение полугода.

Но проще требовать, давить на власть. В последнее время стало модным чуть что писать президенту: для кого-то это действительно последняя надежда на помощь в тяжелой ситуации, а кто-то просто пользуется моментом, надеясь, что в страхе местные чиновники тут же вытянутся в струнку: маленького человека обидели!

Зареченская власть в итоге пошла на попятную, хотя и глава сельской администрации Олег Изгагин, и глава городского округа Андрей Захарцев два года назад уверяли "РГ", что они за равноправие. Поначалу жалобщикам выдавали разрешения на подключение к трубе с оговоркой, что нужно урегулировать спор с кооперативом. После обвинений в коррупции эту оговорку убрали.

- Я лично в такой ситуации заплатил бы. Но это моя личная позиция, я не могу ее вложить в головы людям, не могу их заставить это сделать, - признавался Андрей Захарцев. - А законных оснований отказать в подключении у муниципалитета нет: когда магистраль построили, она перешла нам на баланс и мы ее передали в эксплуатирующую организацию.

Брешь в программах

Пока в Мезенском шла стройка, какие-то недоброжелатели ночью просверлили почти готовый трубопровод шуруповертом - испортили около трехсот метров, полиция виновных не нашла. От постоянной нервотрепки и проверок у председателя кооператива открылся диабет. По-человечески перед ней так никто и не извинился до сих пор.

- Хочется поскорее все забыть и жить, как люди, при газе. Но многое о соседях, конечно, узнала, иной раз страшновато, что человеческая беспринципность безгранична, - вздыхает Елена.

Когда приставы взыщут деньги, кооперативщики собираются купить на них щебень и засыпать дорогу на улице Рабочей: пока ездить приходится по глиняной насыпи, которая после дождя превращается в грязное месиво. К старикам даже "скорая" отказывается выезжать.

Возможно, если бы кооператив оставил сети у себя на балансе, а не передал в муниципалитет, жалобщикам и крыть было нечем. Но, во-первых, это дорогое удовольствие: только на обслуживание уходит до 100 тысяч рублей в год. Во-вторых, пришлось бы нанимать профессионалов, чтобы обеспечить безопасность газоснабжения. В-третьих, люди заплатили только за проектирование, а саму трубу тянули уже на бюджетные средства.

- Мы сначала хотели возместить расходы за счет администрации городского округа - оказалось, у них нет такой статьи в бюджете. Брешь в программах газификации: местные власти и отказать в подключении не могут, и деньги с населения собирать не имеют права. Лучше бы газовая служба делала все сама, тогда и обмана бы не было, и конфликтов, - рассуждает Елена Мореева.

Ее слова подтверждает заключение суда: по ФЗ-69 о газоснабжении в полномочия органов местного самоуправления действительно не входит финансирование проектов, только подготовка населения к использованию голубого топлива и согласование схем расположения объектов.

Что сказал суд?

Согласно п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, приобретшее имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательное приобретение. Ответчик Ахмадуллина подключилась к газопроводу, проектирование которого осуществлялось на собственные средства членов кооператива, тем самым фактически воспользовалась результатами их деятельности.