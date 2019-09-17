Губернатор Ямала намерен снести миллион квадратных метров непригодного жилья

Сверхамбициозную задачу поставил глава Ямала Дмитрий Артюхов. В ближайшие пять лет в регионе ликвидируют около миллиона квадратных метров аварийного жилья. В результате около 70 тысяч жителей региона переедут в новые дома. Об этом губернатор арктического региона заявил на своей странице в Instagram.

- Принял очень важное для Ямала решение: расселить людей с одного миллиона квадратных метров аварийного жилья в ближайшие пять лет. В результате как минимум каждый восьмой ямалец получит ключи от новой квартиры. Один миллион квадратов - это в четыре раза больше показателей нацпроекта. Такую задачу мы поставили, исходя из интересов ямальцев, анализируя главные проблемы региона. Отмечу, это беспрецедентный вызов для строителей региона. Столько жилья мы не возводили еще никогда. Справиться с этой задачей - приоритет Ямала, работать будем, выкладываясь по максимуму и всей большой командой.

Тут же посыпались комментарии к посту Дмитрия Артюхова: "Круто!" и даже "Эх, таких как вы, в Москву забирают. Вы нужны нам здесь".

Между тем сам Дмитрий Артюхов в Москву, видимо, пока не собирается. Собрав на совещание глав всех 13 муниципалитетов региона, он обсудил в числе прочего и вопросы реализации стоящей перед Ямалом сложной задачи - расселения людей из аварийного жилья.

В настоящее время в регионе признано аварийными 729 тысяч квадратных метров жилья. Сколько еще жилья специалисты признают аварийным к 2025 году, сказать пока трудно. Но позиция главы состоит в том, чтобы работать с опережением и довести показатель ликвидации непригодного жилищного фонда до миллиона квадратных метров.

- Мы повышаем планку в четыре раза, по сравнению с тем, должны сделать в рамках национального проекта. Это очень высокая планка. И мы понимаем, какой финансовый ресурс на это потребуется - речь идет о десятках миллиардов рублей, -отметил Дмитрий Артюхов.

Отметим, задача, которую поставил Дмитрий Артюхов, действительно беспрецедентна. По сути, Ямал будет переселять людей из аварийного жилья, признанного таковым даже после 1 января 2017 года, очередь заметно ускорится. С этой целью на Ямале разработана и принята месяц назад отдельная региональная программа. И вряд ли какие-то еще регионы в ближайшие годы будут столько сносить и строить, как Ямал.

Дмитрий Артюхов просил глав уделить больше внимания общению с жителями и разъяснить им все возможные варианты переселения, будь то переезд из аварийного жилья в квартиру на территории округа или выбор в пользу Тюмени по программе "Сотрудничество".