В Челябинске на АЗС загорелись два бензовоза

В Челябинске ликвидирован крупный пожар на АЗС. Утром на наливной эстакаде вспыхнули два бензовоза. Один из рабочих пострадал, сообщили во вторник в ГУ МЧС региона.

- Инцидент произошел около девяти часов утра на территории АЗС по улице Асфальтной в Челябинске, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Со слов очевидцев, во время наполнения бензовозов топливом произошел хлопок с последующим воспламенением сначала одной, а затем и второй машины. Работники АЗС пытались ликвидировать горение первичными средствами пожаротушения, но сбить пламя не смогли.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы немедленно организовали пенную атаку и подали ствол на охлаждение. К этому моменту площадь пожара превысила 200 квадратных метров. В непосредственной близости от горящих на эстакаде бензовозов располагались 75-кубовые емкости с бензином. А рядом ожидали разгрузки еще несколько цистерн с горючим.

Грамотные действия помогли предотвратить дальнейшее распространение огня. Менее чем через 20 минут пожар был локализован, а затем ликвидирован.

Что послужило причиной пожара, предстоит установить сотрудникам отделения дознания и испытательной пожарной лаборатории, которые сейчас работают на месте.