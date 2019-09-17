Видео: На Урале скромный грабитель не решился обратиться к продавщице

В Челябинске разыскивают грабителя, который не решился оторвать продавщицу от телефонного разговора, а затем и вовсе покинул магазин с пустыми руками. По факту ночного инцидента проводится проверка, сообщили во вторник в городском УМВД.

- Инцидент произошел в ночь на 16 сентября в микрорайоне Парковый по улице Габдуллы Тукая в Челябинске, - сообщила представитель УМВД Любовь Гайнуллина. - Молодой человек в маске зашел в магазин. Однако продавец в этот момент разговаривала по телефону. В итоге злоумышленник потоптался у прилавка и, видимо, изменив намерения, вышел на улицу. Девушка-продавец успела нажать тревожную кнопку. И на место происшествия прибыли сотрудники частной охранной организации.

Действия несостоявшегося налетчика попали на камеру наблюдения в магазине. По факту ночного инцидента организована проверка, отметили в полиции.