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17.09.2019 20:00
Рубрика: Спорт

Насолить хозяевам

В Любляне Россия побьется со Словенией за первое место в группе предварительного этапа Евро-2019
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 208(7966)
На чемпионате Европы среди мужских команд, который проходит сразу в четырех странах, сборная России в среду побьется со Словенией на 12-тысячной арене "Стожице" в Любляне. На кону первое место в группе С.
Крепкий блок - одно из главных игровых орудий действующего чемпиона Европы сборной России. Фото: Официальный сайт Европейской конфедерации волейбола Крепкий блок - одно из главных игровых орудий действующего чемпиона Европы сборной России. Фото: Официальный сайт Европейской конфедерации волейбола
Крепкий блок - одно из главных игровых орудий действующего чемпиона Европы сборной России. Фото: Официальный сайт Европейской конфедерации волейбола

Предыдущие четыре матча наша команда выиграла, последний - у Финляндии со счетом 3:0 (25:17, 26:24, 25:22). Из 3200 зрителей примерно две с половиной тысячи составляли фанаты финской сборной, которые отчаянно поддерживали свою команду, при этом относясь к сопернику весьма благожелательно. Еще бы - нынешний рулевой сборной России Туомас Саммелвуо предыдущие шесть сезонов возглавлял финскую дружину.

Фото: cev.eu
Мужская сборная России по волейболу обыграла команду из Суоми на Евро-2019

- Атмосфера на арене была великолепной, - сказал капитан россиян связующий Игорь Кобзарь. - Мы рады играть в такой обстановке. Я, признаться, даже забыл, что матч проводится в Словении. Думал, мы находимся где-то в Финляндии. Если говорить об игре нашей команды, то мы еще не достигли максимума своих возможностей. Есть что совершенствовать. Нужно повысить уровень качества во всех игровых компонентах, если мы хотим победить Словению.

Первое место в группе имеет принципиальное значение. Если придем на финиш группового этапа лидерами, то в 1/8 финала и опять же в Любляне встретимся с кем-то из следующей тройки группы А (Монпелье, Франция) - Грецией, Румынией или Португалией. Очевидно, что с таким соперником проблем возникнуть не должно. А вот поражение от Словении и, как следствие, вторая позиция в шестерке "С" чревата столкновением на старте плей-офф с Францией, Италией или Болгарией. При таком расклад для нас возможны любые неприятности.

После распада союзной Югославии в начале 1990-х и вплоть до 2007 года о словенском волейболе ничего не было слышно. Дюжину лет назад команда "Аутокоммерц" (Блед) сенсационно выиграла в финале ныне уже архивного европейского Кубка Топ-команд у находящейся в расцвете итальянской "Модены". Один из участников того события Тине Урнаут сейчас капитан сборной Словении.

Начиная все с того же 2007-го команда из Альпийской республики постоянно участвует в финальных турнирах чемпионатов Европы, а четыре года назад словенцы неожиданно завоевали серебро. Но из-за странностей системы олимпийской квалификации даже не получили шанса отобраться на летние Игры-2016 в бразильский Рио-де-Жанейро. Это обстоятельство заметно притормозило поступательное движение словенского волейбола.

Возможность стать одним из соорганизаторов Евро-2019 заметно воодушевила в Словении и игроков, и болельщиков. Именно в Любляне прошла самая креативная презентация континентального форума. Прямо на реке Любляница был сыгран показательный матч на плавучей и слегка подтопленной площадке со светодиодными линиями. За этим шикарным зрелищем наблюдали несколько тысяч зрителей, расположившихся на набережной и мостах.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Сейчас на чемпионате Европы матч Словения - Финляндия собрал почти восемь тысяч болельщиков. Вполне вероятно, что на предстоящей игре с Россией будет аншлаг.

Пока рекорд турнира по посещаемости за голландцами. В Роттердаме на встречу "оранжевых" с действующими чемпионами мира поляками пришло 11 тысяч болельщиков.

Уже известны три страны из четырех, которые примут Евро-2021 (турнир пройдет по регламенту, аналогичному нынешнему) - Финляндия, Чехия и Эстония. Еще одна страна-хозяйка определится позднее.

Где будем смотреть

18 сентября, среда, "Матч ТВ"

06.25. Россия - Южная Корея. Женщины. Кубок мира. Прямая трансляция.

18.00. Россия - Словения. Мужчины. Евро-2019. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

08.55. Китай - Доминиканская Республика. Женщины. Кубок мира. Прямая трансляция.

21.20. Франция - Италия. Мужчины. Евро-2019. Прямая трансляция.

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