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Рубрика: Спорт

Хозяин ковра

Российский борец Евлоев защитил титул чемпиона мира
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 207(7965)
Очередной день чемпионата мира по греко-римской борьбе, проходящего в казахстанском Нур-Султане, принес сборной России вторую золотую медаль.

Ее в весовой категории до 97 кг завоевал Муса Евлоев. Правда, в финале россиянину награда досталась без боя. Его соперник Артур Алексанян, представлявший Армению, не смог выйти на решающую схватку из-за травмы. "Я счастлив и в то же время расстроен: ждал этого боя год", - признался наш борец.

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Таким образом, Евлоев защитил титул чемпиона мира, обладателем которого он стал на прошлогоднем ЧМ в Будапеште. Это уже вторая медаль высшего достоинства сборной России на турнире в Нур-Султане. Первую днем ранее взял Абуязид Манцигов (до 72 кг). Кроме того, вчера "серебро" завоевал Артем Сурков.

А вот двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, выступающий в весовой категории до 77 кг, разочаровал, сенсационно проиграв уже в 1/8 финала .

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