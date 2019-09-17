Заключительные матчи девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) получились богатыми на события.

В одном из них "Ростов" принимал "Ахмат". Благодаря голам Хорена Байрамяна и Матиаса Норманна хозяева добились волевой победы (2:1) и набрали 20 очков. Столько же в активе только у двух команд - "Краснодара" и "Зенита".

В другой встрече дня своих болельщиков вновь разочаровало "Динамо". Москвичи не сумели обыграть дома "Уфу" (0:0) и остались на 11-м месте в таблице. В девяти турах "бело-голубые" забили лишь шесть мячей. Это на один гол меньше, чем у аутсайдера турнира "Тамбова".

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "бело-голубых" Дмитрий Хохлов посетовал на слабую реализацию. А болельщики "Динамо" освистали свою команду и потребовали отставки Хохлова.