Суд не выпустил из "Лефортово" обвиняемого в госизмене

Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения гражданину России Константину Антонцу, обвиняемому в государственной измене. По решению Лефортовского райсуда столицы он в настоящее время находится под арестом.

В связи с грифом "секретно" в материалах дела судебные заседания проходят в закрытом от прессы и общественности режиме.

Известно, что по такому же обвинению арестована супруга Антонца Антонина Зимина. Оба содержатся в СИЗО "Лефортово". Правда, в разных камерах. Ей также предъявлено обвинение в госизмене по статье 275 УК РФ и грозит до 20 лет колонии.

Со слов адвокатов известно, что свою вину они не признают.

Антонец по образованию юрист. Фабула дела, фигурантом которого он стал, неизвестна даже его родственникам - сам Антонец в телефонном разговоре с тестем назвал свое дело сфабрикованным и отказался от защиты.

Из Калининграда он переехал в Москву, где, по словам его шурина Константина Зимина, работал в "крупной и веселой" московской компании юристом, но назвать ее отказался, лишь пояснив, что там "много бывших сотрудников ФСБ".

А вот супруга Антонца до ареста была директором Балтийского центра диалога культур, где работал ранее и ее супруг. Затем стала внештатным экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Среди ее профессиональных интересов значились "идентичность политической элиты Латвии, политика стран Балтии в отношении РФ".

В СМИ появилась информация, что ей вменяют передачу секретных данных спецслужбам Литвы. Этим арестованная якобы занималась с 2015 года. Еще одним эпизодом обвинения стало рассекречивание действующего сотрудника ФСБ.

Всего с начала 2019 года по обвинению в госизмене задержано 6 человек. Еще 10 человек были задержаны в 2018 году и до сих пор ждут приговоров.