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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На голубом газу

Сварщик из Москвы стал двукратным чемпионом мира
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 207(7965)
В китайском Ланфане завершился международный конкурс Arc Cup International Welding Competition или "Кубок дуги". Россия завоевала первое место в общекомандном медальном зачете. А сварщик из "Мосгаза" Александр Тихонов стал двукратным чемпионом мира в номинации "Газовая сварка кислородно-ацетиленовым пламенем". Как только команда вернулась домой, мы встретились с чемпионом.
Александр Тихонов уже готовится к следующим соревнованиям. Фото: Александр Корольков Александр Тихонов уже готовится к следующим соревнованиям. Фото: Александр Корольков
Александр Тихонов уже готовится к следующим соревнованиям. Фото: Александр Корольков

Александр Тихонов - улыбчивый и мускулистый газосварщик высшего 6 разряда. Сначала он учился на слесаря в ПТУ N48, а затем, уже начав работать, переучился на сварщика. "Мне понравилось варить швы, красивая работа, - говорит чемпион. - Напоминает работу хирурга, только лечу я не людей, а трубы. От моей работы во многом зависит надежность и безопасность сетей газоснабжения. К конкурсу я, конечно, готовился, но лучшая практика - моя ежедневная служба в управлении аварийно-восстановительных работ по газоснабжению "Мосгаза". За шесть лет работы я варил газопроводы разного диаметра, без отключения потребителей от газоснабжения, ремонтировал газопроводы на фасадах жилых домов и в квартирах. Работал я и на ликвидации последствий аварии у станции метро "Славянский бульвар". Это была, пожалуй, самая трудная работа - и физически, и морально.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Где сварщик может заработать более ста тысяч рублей

Обычный рабочий день у Александра начинается в 8.30, он приходит на работу в центральный офис "Мосгаза", готовит снаряжение и ждет вызовов, которые приходят в Центральное диспетчерское управление компании. Рабочий график предполагает и ночные дежурства. К слову, они подспудно помогли в конкурсе, ведь соревнования проходили в Китае в то время суток, когда в Москве на часах было всего 3 утра.

Как рассказывает Тихонов, еще одной трудностью для россиян стала жара под +40, с которой в павильоне, где проходил конкурс, не смогли справиться работающие на всю мощь кондиционеры. Большое помещение разделили на секторы: один для судей, один для зрителей, а самая большая площадка поделена на 40 кабин для конкурсантов. В каждой кабине находились заготовки: две трубы, и четыре пластины, две из них нужно было сварить уголком, еще две - приварить друг к другу в стык. На всю работу выделили два часа двадцать минут. "Из своего оборудования можно было взять только защитные очки и сварочные перчатки, остальное предоставили организаторы, - продолжает Александр. - И тут оказалось, что газ в горелку почти не идет. Если температура плавает, сварить качественно металл нельзя. Повезло, что быстро заменили баллоны. Я сначала расстроился, но потом собрался и победил. Не мог иначе, ведь сын Данила попросил, чтобы я привез медаль". В свободное от работы время Александр любит проводить время с семьей. Живут они в старой пятиэтажке. К слову, дом попал в программу реновации, так что, возможно, в ближайшие годы чемпион мира переедет в новостройку. А с друзьями Александр любит ездить на рыбалку и охоту. Стреляет уток и дупелей больше для азарта, чем для приготовления еды, да и жена наотрез отказывается не то что чистить, но даже видеть пернатую добычу. Зато такой отдых полезен, ведь сварка не только красивое, но и вредное производство для глаз и легких, а природа помогает очистить организм. На здоровье сварщик не жалуется и уходить из профессии не собирается, поскольку любит свою работу.

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