Трамп сообщил о достижении с Японией первоначального соглашения о пошлинах

Соединенные Штаты и Япония достигли первоначального соглашения по торговым пошлинам, окончательное двустороннее соглашение в сфере торговли будет заключено в ближайшие недели. Об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа, которое Белый дом в понедельник направил в конгресс.

В документе глава Белого дома также сообщает, что заключит с Японией не требующее одобрения законодателей соглашение о цифровой торговле. По словам Трампа, его администрация рассчитывает на сотрудничество с конгрессом в дальнейших переговорах с Японией, чтобы достичь "всеобъемлющего торгового соглашения, которое приведет к более справедливой и взаимовыгодной торговле между США и Японией", - цитирует ТАСС.

Ранее газета Nikkei сообщила, что в случае подписания двустороннего торгового соглашения с США, Япония снизит или полностью отменит пошлины на поставки американской говядины и вина. Речь идет об отмене тарифа на импорт вина из США в размере 15% за литр в течение 5-7 лет после вступления документа в силу, а также снижении тарифа в размере 33,5% на американскую говядину до 9% к 2033 году.

Напомним, Япония и США ведут торговые переговоры в новом формате с апреля этого года. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле. Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон и Токио могут заключить торговый пакт на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.