Трамп ужесточит условия торговой сделки с КНР, если будет переизбран

В случае переизбрания на пост президента США нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп намерен резко ужесточить условия заключения новой торговой договоренности с Китаем. Об это он заявил во время поездки по Калифорнии.

Тем не менее, Трамп выразил надежду, что Пекин согласится на подписание сделки до 20 ноября 2020 года.

Думаю, что сделка может быть [достигнута] скоро - возможно, до выборов или через день после выборов", - передает ТАСС слова американского президента.

В противном случае Трамп готов будет занять самую непримиримую позицию.

"Если это [произойдет] после выборов, то речь с точки зрения Китая, и он это знает, пойдет о самой жесткой сделке, которую когда бы то ни было кому бы то ни было приходилось заключать. Китай это знает", - пригрозил он.