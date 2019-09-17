Украину не пригласят на саммит НАТО

Представители Украины не будут участвовать в саммите НАТО в Лондоне 3-4 декабря 2019 года, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Причиной стали напряженные отношения, сложившиеся в последнее время между Киевом и Будапештом. Венгрия наложила вето на переговоры Украины с НАТО и обещала снять его лишь после изменений украинского языкового законодательства.

"Эти проблемы мы унаследовали, они до сих пор не решены, - передает РИА Новости слова Кулебы, имея в виду, что пресловутый закон о языке был принят предыдущей киевской администрацией. - Сейчас Венгрия не меняет свою позицию, а соответственно, Украина не сможет получить приглашение, потому что решение о приглашении направляется консенсусом".

Напомним, что в 2018 году власти Украины приняли закон "Об образовании", ограничивший возможность обучения в школах на языках нацменьшинств, к которым относятся и венгры Закарпатья. Будапешт и Киев после этого выслали дипломатов друг друга.