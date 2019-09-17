Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки, которые еще называют спящими, в 17 регионах страны. Об этом сообщил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных.

По его словам, опубликованным профильным журналом "Полиция России", деятельность боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) пресечена в Москве и Подмосковье, а также Астраханской, Владимирской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областях, Краснодарском, Ставропольском и Красноярском краях, республиках Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Всего за первое полугодие зафиксировано 972 преступления террористического характера. В числе последних крупных операций - пресечение терактов в Кабардино-Балкарии в конце августа, а также задержание сторонников ИГ в Татарстане в конце июля. В Калужской области атаки готовили шесть уроженцев стран Центральной Азии. Установлено, что они переправляли деньги в Сирию.

В июне в управлении ФСБ по Ростовской области сообщили, что с начала 2019 года на территории Южного федерального округа были выявлены более 50 членов ИГ.

В конце июля первый заместитель Генпрокурора России Александр Буксман сообщил, что практика предотвращения терактов в нашей стране стабильна - с начала текущего года зафиксировано около 20 подобных случаев.