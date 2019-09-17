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Рубрика: Власть

Разбавят компанию

В колониях-поселениях смягчат правила разделения осужденных
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 208(7966)
Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, который разрешит размещать в одной колонии-поселении осужденных впервые и тех, кто оказался за решеткой не в первый раз.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня закон предписывает разводить по разным колониям-поселениям указанные категории. Правила строги. В итоге иногда осужденному приходится отбывать наказание в другом регионе вдали от дома, так как поблизости нет профильных мест. При этом могут быть свободные койки в колонии для заключенных другой категории, но туда вход закрыт.

Первоходы и рецидивисты будут жить и работать отдельно, но в пределах одной колонии

"Законопроектом предлагается установить возможность размещения перечисленных категорий осужденных в пределах одного исправительного учреждения при условии обеспечения их раздельного проживания и трудоустройства", - сообщают в Минюсте.

Иными словами, жить вместе так называемые "первоходы" и бывалые не будут. Их разведут по разным общежитиям. Питаться и работать тоже будут отдельно. У каждой группы будет свое время в столовой.

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"Для осужденных, если они не закоренелые преступники, важно отбывать наказание рядом с домом, чтобы не терять социальных связей. После освобождения человеку предстоит куда-то вернуться: в семью, к работе, - говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - В интересах всего общества, чтобы ему удалось влиться в нормальную жизнь, чтобы его кто-то ждал. Между тем нормы о раздельном содержании также были введены не просто так. Они обоснованы необходимостью оградить впервые осужденных от влияния криминала, а также обезопасить определенные группы заключенных, нуждающихся в защите. Например, отдельно содержат бывших сотрудников правоохранительных органов".

Поэтому, по его словам, необходимо выработать разумный баланс между смягчением правил о раздельном содержании и обеспечением безопасности.

"По данным ФСИН России, исполнение требований о раздельном содержании осужденных к лишению свободы достигается архитектурно-планировочным решением зданий и помещений, в том числе коммунально-бытового назначения", - поясняют в Минюсте.

Власть Право Уголовное право Правительство Минюст Тюремная реформа
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