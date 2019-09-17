В столице вдвое увеличат закупки вакцин от трех опасных инфекций

Московское правительство в следующем году более чем вдвое увеличит объемы закупки вакцин для профилактики трех опасных инфекционных заболеваний. Речь идет о вирусе папилломы человека (ВПЧ), коклюше и менингококковой инфекции. Об этом вчера на своем персональном сайте написал мэр столицы Сергей Собянин.

"Врачи уверены, что другой защиты от опасных инфекционных заболеваний, кроме прививок, просто не существует. Также думают и 90% москвичей, которые регулярно делают прививки своим детям", - подчеркнул мэр.

По его словам, вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) в Москве с 2009 года проводят для девочек в возрасте 12-13 лет. Такая мера позволяет бороться с одним из самых распространенных онкологических заболеваний - раком шейки матки. Закупку вакцин от ВПЧ в следующем году в Москве увеличат с 55 до 113,5 тысячи доз, или на 106%.

В случае с коклюшем в Региональный календарь профилактических прививок планируют ввести вторую ревакцинацию против этой инфекции для детей в возрасте 6-7 лет, рассказал мэр. "Для этого в 2020 году планируется закупить безопасную, не имеющую побочных эффектов вакцину. Москва - один из первых регионов страны, где будут использовать этот современный препарат", - написал он. Закуплено будет 60 тысяч доз.

Около 2 млн прививочных детских карт уже оцифровано. Теперь врачи могут в онлайне посмотреть, какие прививки сделаны

Вырастут и закупки вакцин против менингококковой инфекции - это заболевание передается воздушно-капельным путем и в первую очередь угрожает центральной нервной системе и суставам. Чаще всего заболевают дети в возрасте от до 1 до 6 лет. Число закупленных доз увеличат ровно вдвое по сравнению с текущим годом - со 100 до 200 тысяч.

Также Собянин напомнил о том, что более 1,9 миллиона прививочных карт московских детей оцифровали к началу нового учебного года - теперь врачи могут в режиме онлайн посмотреть, какие прививки сделаны тому или иному ребенку. Кроме того, информация о прививках теперь не потеряется, к примеру, если ребенка прикрепят к новой поликлинике.

Благодаря электронной системе родителей также будут информировать о необходимости сделать ребенку прививку, а до конца года они сами получат доступ к электронной карте прививок. Собранная база данных уже позволила понять, что родители 9% детей в городе полностью или частично отказались от вакцинации без серьезных на то причин, то есть без медицинского отвода от врача.