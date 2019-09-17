Во вторник Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить Вячеслава Лебедева на пост председателя Верховного суда России.

Как сообщил председатель ВККС Николай Тимошин, решение было принято единогласно. Напомним, Вячеслав Лебедев возглавляет Верховный суд России с июля 1989 года. Он пять раз переназначался на эту должность. В предыдущий раз это случилось в 2014 году после объединения Верховного и Высшего арбитражного судов страны. Нынешний шестилетний срок полномочий председателя Верховного суда России истекает 21 мая 2020 года, конкурс на замещение вакантной должности председателя Верховного суда объявляется не менее чем за полгода.

В характеристике Лебедева отмечено, что он имеет стаж работы в качестве судьи свыше 48 лет, является доктором юридических наук, профессором, обладает глубокими теоретическими знаниями. Документ подчеркивает, что Вячеслав Лебедев "зарекомендовал себя авторитетным и инициативным руководителем, он обладает аналитическими способностями и стратегическим мышлением".

Под его руководством Верховный суд "продолжает оставаться последовательным проводником внедрения инновационных методов осуществления судебной деятельности, которые позволяют вывести российское правосудие на более высокий уровень, отвечающий современным мировым стандартам". По инициативе Вячеслава Лебедева Верховным судом была проведена серьезная гуманизация уголовного закона, рассматривается еще ряд предложений. Реализуется реформа судоустройства: с 1 октября начнут действовать отдельные апелляционные и кассационные суды. После решения Высшей квалификационной коллегии судей кандидатура Вячеслава Лебедева будет представлена президенту России, который в случае согласия направит представление на его назначение в Совет Федерации.

Лебедев возглавляет Верховный суд России с 1989 года. Он пять раз переназначался на эту должность

Кстати, как пояснил недавно журналистам председатель Совета судей России Виктор Момотов, перенос процедуры нового назначения председателя Верховного суда страны на более ранний срок (до мая будущего года время есть, конкурс мог быть объявлен и позже), объясняется стартом судебной реформы. "Это сделано для того,- сказал он,- чтобы новый председатель Верховного суда уже в ближайшее время смог объехать все апелляционные и кассационные суды, встретиться с их коллективами и наладить работу".