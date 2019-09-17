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Рубрика: Власть

Центр решений

Владимир Путин рассказал губернаторам, как помогать людям, пострадавшим от стихии
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Столичный выпуск № 208(7966)
Владимир Путин потребовал от региональных властей оперативно и эффективно оказывать поддержку людям, пострадавшим от паводков. Глава государства раскритиковал чиновников на местах за нерасторопную работу и формализм. Теперь минстрой станет курирующим центром по решению комплексных вопросов территорий, пострадавших от стихии.

Во вторник Владимир Путин посетил Кризисный центр МЧС. Здесь он провел совещание по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Оперативные сводки показывают, что пик паводков, будем надеяться, в основном позади. Населенные пункты, дома постепенно освобождаются от воды. Упреждающие меры, принятые, в том числе, с учетом уроков масштабного наводнения 2013 года, помогли избежать трагических, критических последствий", - заявил глава государства. Но он также отметил, что пока нет окончательных данных по ущербу от паводков, числу пострадавших домохозяйств, предприятий и объектов инфраструктуры, а десятки городов, сел и несколько сотен жилых домов остаются подтопленными.

В режиме видеоконференции на связь с президентом вышли руководители Амурской и Еврейской автономной области, Приморья, Хабаровского края, Забайкальского края и Магаданской области, а также Республики Бурятии. Путин призвал власти регионов не оставлять людей, оказавшихся в зоне стихийных бедствий, один на один с их проблемами. "Каждый должен получить поддержку, должен быть проинформирован о своих правах, положенных по закону выплатах, иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги, знать, куда обратиться", - подчеркнул Путин. Он отметил, что пока это далеко не всегда происходит. Президент обратил внимание участников совещания на то, что люди до сих пор сталкиваются с худшими проявлениями бюрократии - "с черствостью и формализмом".

Не нужно ждать обращений, органы власти сами обязаны дойти до каждого

Отдельно Путин призвал губернаторов никому не перепоручать свои обязанности и "лично посетить пострадавшие районы, самим своими глазами посмотреть, что там происходит, с людьми поговорить". В особенной поддержке нуждаются люди с ограниченными возможностями, пожилые люди. "Не нужно ждать обращений, просьб с их стороны, органы власти сами обязаны дойти до каждого, выяснить, в чем нуждаются люди", - подчеркнул Путин.

Он также раскритиковал чиновников за нерасторопную работу по ликвидации последствий паводка. По словам президента, это касается и темпов обследования жилья, и составления списков пострадавших. "До сих пор нет информации с мест по этим важнейшим вопросам для организации работы. Заявки еще поступают, но документов, обоснований этих просьб нет. Как принимать решения без документов? Вы что тянете время?" - обратился Путин к участникам совещания и напомнил "о прямой ответственности глав регионов и муниципалитетов за эту работу".

В ходе разговора Путин призвал губернаторов формировать комиссии, которые должны оценивать состояние пострадавшего жилья заранее, а не ждать, пока сойдет вода. "Как только вода ушла, сразу чтобы приступали к работе, немедленно", - распорядился президент.

Фото: Тимофей Борисов/РГ
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По жилью - самый острый вопрос, особенно с наступающим осенне-зимним периодом. "Наша задача - оказать помощь быстро и эффективно, с учетом наступающих холодов как можно оперативнее решить проблемы с жильем", - призвал Путин. Президент также потребовал обеспечить "скорейшее восстановление объектов энергетики, дорожной инфраструктуры, полноценного транспортного сообщения, нормализацию работы коммунальных служб". Кроме того, он поручил уделить особое внимание детям, школам и дошкольным учреждениям. "Обязательно предоставление удобного транспорта, если приходится детям перебираться в другие учебные заведения", - сказал он. Должна оставаться доступной медицина "независимо

от того, в какое учреждение человек обратился: по месту постоянного проживания или нет", заметил президент.

Путин также призвал оценить ущерб бизнеса от паводков, "включая малые, средние предприятия, фермерские хозяйства".

Чтобы облегчить работу губернаторам и избавить их от беготни по правительственным кабинетам, глава государства поручил минстрою стать интегрирующим центром по решению комплексных вопросов семи регионов Дальнего Востока, пострадавших от паводка. Путин подчеркнул, что глава минстроя Владимир Якушев будет помогать губернаторам работать со всеми правительственными ведомствами. Президент отметил, что в недавнем прошлом Якушев сам был губернатором и хорошо знаком с работой, которая должна быть организована. В свою очередь, Якушев призвал глав регионов максимально быстро наладить работу со списками тех, чье жилье пострадало от наводнения. "Здесь у нас всегда самый большой затык", - подчеркнул министр.

Между тем

Президент побеседовал с лидером КПРФ. Геннадий Зюганов предложил собрать всех лидеров фракций и поговорить о "ремонте выборной системы". "Если мы обсудим, мы найдем решение, которое укрепит страну и политическую систему", - считает он. "Хорошо. Мы постоянно с вами обсуждаем вопросы подобного рода, в том числе то, что касается политической системы страны. Это живой организм, мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа", - подчеркнул Владимир Путин. "Нам надо выстроить цельную, хорошую систему, где было бы и соперничество, и контроль, и одновременно люди делом бы занимались, развивали страну, а не сутяжничали", - заявил Зюганов.

Подготовила Кира Латухина

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