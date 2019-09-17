Минюст предложил размещать впервые осужденных вместе с рецидивистами

Как обращают внимание в ведомстве, сегодня закон предписывает разводить по разным колониям-поселениям указанные категории. В итоге иногда осужденному приходится отбывать наказание в другом регионе вдали от дома, так как поблизости нет профильных мест. При этом могут быть свободные койки в колонии для заключенных другой категории, но туда вход закрыт.

"Законопроектом предлагается установить возможность размещения перечисленных категорий осужденных в пределах одного исправительного учреждения при условии обеспечения их раздельного проживания и трудоустройства", - сообщают в Минюсте.

Иными словами, вместе так называемые "первоходы" и бывалые жить не будут. Их разведут по разным общежитиям. Питаться и работать тоже будут отдельно. У каждой группы будет свое время в столовой.

"По данным ФСИН России, исполнение требований о раздельном содержании осужденных к лишению свободы достигается архитектурно-планировочным решением зданий и помещений, в том числе коммунального-бытового назначения, - поясняют в Минюсте. - В целях исключения возможности пересечения различных категорий осужденных при посещении ими коммунально-бытовых объектов в учреждении утверждаются соответствующие графики их работы. Для отдельного содержания водворенных в штрафной изолятор впервые осужденных от ранее отбывавших лишение свободы приказом начальника учреждения закрепляются отдельные камеры или, по возможности, отдельные блоки. При отсутствии отдельных прогулочных дворов их прогулка проводится в разные периоды времени".

Как утверждают в ведомстве, принятие соответствующего законодательного акта будет способствовать сохранению социально полезных связей осужденных с родственниками, а также сокращению расходов на конвоирование осужденных к месту отбывания наказания.