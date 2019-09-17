ВВС США испугались советского военного спутника

Американский надувной модуль Genesis-2 и советский военный спутник "Космос-1300" могут столкнуться на орбите. О вероятности встречи двух аппаратов сообщила компания Bigelow Aerospace, которая разработала модуль для тестирования технологий коммерческих космических станций.

"Есть вероятность 5,6% того, что Genesis-2 столкнется с нефункционирующим российским спутником "Космос-1300" через 15 часов", - говорится в Twitter компании. При этом в сообщении имеется ссылка на информацию ВВС США.

Известно, что Советский Союз запустил "Космос-1300" в августе 1981 года. Согласно открытым данным, которые приводит РИА Новости, речь идет о спутнике радиоэлектронной разведки "Целина-Д". Genesis-2 вышел на орбиту в июне 2007-го.

Агентство напоминает, что столкновение космических аппаратов на орбите происходят время от времени. В 2009 году произошла авария с участием российского "Космос-2251" и американского Iridium 33. Обломки, которые образовались в результате столкновения, долгое время мешали работоспособным спутникам. В Bigelow Aerospace вероятность новой аварии связывают с тем, что околоземная орбита стала слишком замусоренной.