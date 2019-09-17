Завершился крупнейший в России форум ученых

Имиджевым событием для России назвал президент РАН Александр Сергеев завершившийся в Санкт-Петербурге Менделеевский съезд по химии. Из 60 стран на форум приехали около 4000 ученых, среди них выдающиеся химики, в том числе Нобелевские лауреаты, президенты химических обществ, директора ведущих научных институтов мира и руководители лидирующих вузов, главы научных фондов и промышленных компаний, историки и политики.

Можно сказать, что форум стал одним из самых ярких мировых событий в науке нынешнего года, а российская наука впервые за много лет оказывалась в эпицентре всеобщего внимания. Виновник этих событий Дмитрий Иванович Менделеев. Дело в том, что этот год объявлен ООН и ЮНЕСКО годом Периодической системы химических элементов, которую 150 лет открыл наш великий соотечественник. Открытие года состоялось весной в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО, но апогеем, несомненно, стал съезд в Санкт-Петербурге, где была очень насыщенная научная программа. Причем о своих достижениях рассказывали не только химики, но и физики, и астрономы, и биологи, и математики, и биологи, и медики. Все они подчеркивали роль, которую сыграло открытие Менделеева в их науках, рассказали, какие прорывы происходят сегодня на стыке химии и других наук. И конечно, в центре внимания был вопрос о наименовании периодической таблицы.

Открытие Менделеева вызвало в научном мире скепсис и острую критику, некоторые даже называли его работу спекулятивной

- В России ее всегда называли таблицей Менделеева, но в официальных документах его имени нет, она называется Периодическая таблица химических элементов, - говорит вице-президент РАН Алексей Хохлов. - Конечно, у Менделеева были предшественники, а сама периодичность свойств веществ была известна до его открытия, но именно русский ученый смог увидеть в этом некую закономерность. Он связал свойства элементов с атомным весом.

Напомним, что работа Менделеева вызвала в научном мире скепсис и острую критику. Многие авторитетные ученые писали, что открыт не закон, а принцип классификации "чего-то неопределенного", что Менделеев увлекает химиков "в надуманный мир чистых абстракций", а некоторые вообще назвали работу Менделеева спекулятивной. Правота нашего ученого была убедительно доказана, когда в течение 15 лет были открыты предсказанные им новые элементы - галлий, германий и скандий, которые заполнили пустые клетки таблицы.

По словам Хохлова, сегодня большинство ученых в мире признает, что открытие периодической таблицы сделано именно Менделеевым. Значит ли это, что справедливость восторжествует, и таблица получит его имя? "Насколько я знаю, никто не против, но в науке сложилась определенная традиция. Обычно имя присваивают почти сразу после того, как научное сообщество признает факт научного открытия, а тут прошло 150 лет, - говорит Хохлов. - Так что здесь есть определенный прецедент, с которым научному сообществу придется свыкнуться. Мы намерены до конца года провести еще несколько кампаний, чтобы Международный союз теоретической и прикладной химии на заключительном мероприятии в Японии принял решение о присуждении таблице элементов имени Менделеева. Думаю, это вполне реально".

Кроме того, съезд предложил России совместно с ЮНЕСКО учредить Международную премию имени Менделеева. Каждый год она будет присуждаться двум ученым, которые обогатили науку выдающимися открытиями, прежде всего в области химии, физики, астрономии, математики и биологии. Размер премии 500 тысяч долларов. Правительство РФ согласилось выделить деньги. По словам Хохлова, саму процедуру присуждения премии еще предстоит разработать.

Еще одна идея Российской академии наук вызвала большой интерес участников форума. Речь о создании Фонда имени Менделеева по поддержке проектов в области химии на принципах государственно-частного партнерства. Уже несколько крупных российских компаний поддержали эту идею, заявив, что готовы вложить в такой фонд средства.

Комментарий

Александр Сергеев, президент РАН

Сегодня наука во всем мире делается большими консорциумами. В них объединяются ученые разных стран, которые являются лучшими специалистами в конкретной научной области. Причем они не съезжаются в одно место, а благодаря современным системам коммуникации продолжают работать в своих лабораториях. Это распределенная структура. В силу разных причин - и политических, и экономических, и исторических - мы сейчас не можем эффективно участвовать в международном распределении труда, в европейских консорциумах мы на третьих ролях.

Что делать в такой ситуации? Ждать, когда начнется разрядка в политике и нас призовут участвовать, признают равноправными партнерами? Академия считает, что надо самим выступить с инициативой. Тем более у нас блестящий мировой бренд - Дмитрий Иванович Менделеев. Его имя известно во всем мире.

Отмечу, что интерес к этому фонду проявили не только наши крупные компании, но и ученые зарубежной диаспоры. Говорят, что видят источники, которые могли бы вложиться в фонд, если в его работе все будет понятно и прозрачно. Особенно важно, чтобы эти проекты выбирались на основе жесткой международной экспертизы. Если мы сумеем выполнить все эти условия, дело может двинуться вперед.