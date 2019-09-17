Завершился первый день форума БИОТЕХМЕД-2019

16 сентября 2019 года в Геленджике стартовал IV Ежегодный международный форум БИОТЕХМЕД. Мероприятие, посвященное актуальным вопросам биомедицинской отрасли, реализации национального проекта "Здравоохранение", экспорту медицинских услуг, лекарств и оборудования, собрало более 1500 ведущих экспертов со всего мира, включая руководителей министерств, ведомств и крупнейших компаний-производителей.

Ключевым мероприятием первого дня Форума стала пленарная сессия "Обеспечение запросов и потребностей Национального проекта "Здравоохранение"". Федеральные проекты национального проекта "Здравоохранение" являются стимулом для многих отраслей национальной экономики. В работе заседания приняли участие Министр здравоохранения РФ В. И. Скворцова, Министр промышленности и торговли РФ Д. В. Мантуров, генеральный директор Госкорпорации Ростех С. В. Чемезов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения М. А. Мурашко, директор ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина" Минздрава России И. С. Стилиди, директор НМИЦ имени В. А. Алмазова Е.В. Шляхто, заместитель генерального директора Швабе (ГК Ростех) И. В. Ожгихин, генеральный директор АО "Нацимбио" (ГК Ростех) А. Ю. Загорский, генеральный директор Национального Центра Информатизации К.Ю. Солодухин, президент BIOCAD Д. В. Морозов, президент "МедИнвестГрупп" С.А. Нотов, Директор МРНЦ имени А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России С.А. Иванов, генеральный директор НИПК Электрон А. М. Элинсон.

В ходе пленарного заседания Министр здравоохранения РФ В. И. Скворцова заявила, что для увеличения продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году необходимо на 230 000 человек снизить ежегодную смертность.

"Основная национальная цель, которая поставлена перед страной, - увеличение продолжительности жизни. К 2030 году Россия должна войти в группу стран, в которых продолжительность жизни 80 или больше лет, а соответственно выйти на 78 лет уже к 2024 году. Это очень амбициозная задача. Нам нужно, чтобы в год умирало на 230 тысяч человек меньше, чем это было в 2017 базовом году", - сказала она. По словам Скворцовой, 80% от этих 230 тысяч связано с профилактикой смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.

Министр отметила, что первой задачей при реализации национального проекта "Здравоохранение" является ликвидация дефицита объектов сельского здравоохранения, путем замены устаревших ФАП современными модульными ФАПами и врачебными амбулаториями, оснащенными отечественным оборудованием.

Доля отечественных медицинских изделий в общем объеме российского рынка за счет реализации Национального проекта "Здравоохранение" к концу 2024 года вырастет с 23 до 40%, заявил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"В предыдущие годы нам во многом удалось создать производственную базу и нарастить компетенции практически по всем ключевым направлениям. Сейчас 88% номенклатуры медизделий и расходных материалов, используемых в новой модели центральной районной больницы, уже выпускается отечественными производителями", - отметил он.

По словам Министра, на поддержку перспективных разработок в медпроме Правительство намерено выделить 5,6 млрд руб - сегодня российская промышленность готова производить необходимое количество модульных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий высокой готовности, которые оснащаются всем необходимым оборудованием.

Глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал о протонных центрах для борьбы с онкозаболеваниями, которые холдинги Госкорпорации создают в рамках нацпроекта "Здравоохранение". При лечении будет использоваться метод прицельного протонного излучения на пораженные участки организма. В мире только США, Япония и Китай обладают подобными технологиями.

"С 2020 года лечение рака методом "прицельного" облучения протонами войдет в программу высокотехнологичной медицинской помощи, финансируемой из средств системы обязательного медицинского страхования. Холдинг "Швабе" создаст пилотный центр на базе Новосибирского национального исследовательского государственного университета. Подписание концессионного соглашения о строительстве запланировано на конец 2020 года. Инвестиции в проект составят около 8 млрд рублей. В свою очередь, холдинг "Росэлектроника" работает над созданием центра протонной терапии в Калужской области. Это совместный проект с Национальным медицинским исследовательским центром радиологии Минздрава РФ и чешской компанией Proton Therapy Development s.r.o. Открытие центра запланировано на 2024 год, общий объем инвестиций составит около 12 млрд рублей", - отметил глава Ростеха Сергей Чемезов

Состоялись панельные сессии "Структура потребности здравоохранения на разных этапах реализации Федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"", "Обеспечение ведущих медицинских учреждений высококвалифицированными кадрами", "Медицинский дизайн: существующие вопросы и пути их решения", "Стратегические вопросы развития фармацевтической отрасли в рамках реализации нацпроектов", "Потребности рынка РФП и медицинских изделий в новых разработках в области ядерной медицины", "Комплексный инновационный подход к разработке и производству медицинских изделий для травматологии, ортопедии, и протезирования", "Производство активных фармацевтических субстанций как вектор развития Фармотрасли на ближайшие 10-15 лет".

Министерство здравоохранения РФ провело с представителями регионов России совещание на тему "Практические аспекты реализации Национального проекта "Здравоохранение"".

Преподаватели ведущих медицинских вузов России прочитали студентам-медикам четыре специальные лекции. Эксперты рассказали о цифровой медицине, о персонификации системы лекарственного обеспечения в России и основах доказательной медицины, о бионических трансформациях в контексте медицины будущего, о фармразработке (метаболомике) для ранней диагностики онкологических заболеваний.

В первый день форума холдинг "Швабе" госкорпорации Ростех и ведущий Европейский производитель эндопротезов - компания Limaсorporate подписали соглашение о долгосрочном партнерстве. Документ предполагает локализацию производства изделий Limacorporate в России. Сотрудничество позволит обеспечить потребности российского рынка в современных и качественных эндопротезах. На старте проекта Красногорский завод им. С. А. Зверева (входит в холдинг "Швабе") выступит дистрибьютором изделий, начнет поэтапный переход к локализации технологий на своей производственной площадке. На первом этапе уровень локализации будет доведен до 51%, далее планируется организовать производство полного цикла.

Второй день Форума будет посвящен не менее важным вопросам, в числе которых - борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перспективы биомедицинских клеточных продуктов, развитие дизайна и технологий в травматологии и ортопедии, спортивная медицина будущего, биотехнологии в пластической хирургии, генетика, экспорт медуслуг, корпоративная социальная ответственность и др. Состоится стратегическая сессия о маркировке и мониторинге движения лекарств как фундаментальном компоненте Цифрового контура Здравоохранения.

Пленарная сессия второго дня Форума "Глобальная кооперация и развитие международных связей" соберет авторитетных специалистов, представителей Минпромторга РФ, Российского экспортного центра, ведущих компаний-производителей ("Биокад", "Герофарм", "Фармасинтез" и др.), научных институтов.

17 ноября на форуме БИОТЕХМЕД-2019 состоится финал конкурса инновационных разработок в сфере новых лекарственных препаратов и медицинских изделий "Стартап-ралли". Медицинские разработки из 11 регионов РФ представят 36 команд-финалистов, признанных лучшими среди 150 конкурсантов. Победители "Стартап-ралли" разделят призовой фонд конкурса, получат бонусы от партнеров и возможность коммуникации с потенциальными инвесторами.

Рейтинг финалистов эксперты сформировали в рамках трех треков: "Фармацевтические препараты и лабораторная диагностика", "Медицинские изделия и цифровое здравоохранение" и "Проекты ранней стадии", а также в отдельной специальной номинации Nuclear Medicine ("Радиофармацевтические препараты"). Конкурс организует Проектный офис Минпромторга России "Продвижение", оператор проектного офиса - ООО "ЦКК С-ГРУП".

Форум БИОТЕХМЕД-2019 продлится по 17 сентября. Мероприятие проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Госкорпорации Ростех, Администрации Краснодарского края. Стратегический партнер - АО "Национальная иммунобиологическая компания", генеральный партнер - Российский экспортный центр.

Пресс-служба форума БИОТЕХМЕД

https://www.biotechmedconf.ru/

Контакты для прессы:

pr@biotechmedconf.ru