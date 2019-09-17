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17.09.2019 11:16
Рубрика: Спорт

"Зенит" подал заявление в РФС на дозаявку Кокорина в РПЛ

Текст: Максим Домчев
Футбольный клуб "Зенит" подписал контракт с Александром Кокориным и подал заявление в РФС с просьбой разрешить дозаявить игрока на сезон вне регистрационного периода.

Действие старого соглашения Кокорина с "Зенитом" истекло летом нынешнего года. О сроках нового договора пока со стороны клуба нет официального заявления.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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В любом случае "Зенит" намерен заявить футболиста на нынешний сезон. Но делать это придется не через РПЛ, а через РФС. Поскольку регистрационный период завершился, то разрешение на внесение игрока в заявку может дать только Комитет по статусу игроков РФС.

"В установленный срок заявление (по поводу заявки Кокорина на сезон) было подано в РФС", - сообщили РИА Новости в РФС.

И лишь после того, как официально будет вынесено положительное для "Зенита" и Кокорина решение, все необходимые документы через систему электронной заявки будут внесены в РПЛ и футболист получит право выходить на поле в матчах Премьер-лиги.

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