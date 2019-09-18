Адвокату Хасавову вменили принуждение к даче ложных показаний

Необычное дело возбудил и расследует Следственный комитет России. По нему проходит адвокат Дагир Хасавов, которого 17 сентября задержали прямо в зале Лефортовского суда, где он представлял интересы своего клиента.

Адвокату уже предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса "подкуп или принуждение к даче показаний" и "воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования". К слову, довольно редко применяемые у нас в стране составы преступлений.

Как рассказали в СК России, Хасавову вменяется принуждение потерпевшего к даче ложных показаний, соединенном с шантажом и совершенном организованной группой. Имя потерпевшего, естественно, не раскрывается.

До своего задержания Хасавов представлял в суде интересы бывшего замглавы правительства Дагестана Раюдина Юсуфова, которому вменяется растрата более 40 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в Махачкале.

Вину в инкриминируемых деяниях Хасавов не признал. В среду суд рассматривал ходатайство о заключении под стражу адвоката.