Новости

Фото: в Индии мужчине удалили с головы десятисантиметровый рог 17:30
Онищенко сравнил прогноз роста смертности от рака с информационной атакой 17:29
В Новгородской области откроют виртуальные концертные залы 17:28
Госдума 19 сентября рассмотрит кандидатуры на посты аудиторов Счетной палаты 17:23
Председатель Совета по правам человека награжден медалью адвокатуры 17:22
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР 17:21
Глава администрации Ялты подал в отставку 17:19
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита 16:53
Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань 16:52
Как защититься от простуды осенью 16:45
Белорусскую АЭС защитят от инцидентов с дронами 16:44
На Урале СК проверит информацию о подростках, избивающих сельчан 16:40
Макгрегор 14 декабря проведет боксерский поединок против чемпиона Европы 16:35
Перспективы развития страхового рынка обсудят на ежегодном форуме RAEX 16:32
Завершилась активная фаза учения "Щит Союза-2019" 16:26
Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта 16:25
Disney может переснять "Кредо убийцы" 16:17
В Мордовии мошенники заработали на инсценировках ДТП 1,3 млн рублей 16:12
Адвокату Хасавову вменили принуждение к даче ложных показаний 16:09
"Зенит" почтит память Риксена минутой молчания на матче против "Рубина" 15:50
Эксперт пояснил, как можно решить проблему лекарств для онкобольных 15:47
В Британии раскопали мощную крепость возрастом 2500 лет 15:45
Матвиенко снова стала сенатором от исполнительной власти Петербурга 15:39
Путин отметит День оружейника в Ижевске 15:38
В Оренбуржье возбудили дело о пытках задержанного полицейскими 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
18.09.2019 16:09
Рубрика: Происшествия

Адвокату Хасавову вменили принуждение к даче ложных показаний

Текст: Иван Петров

Необычное дело возбудил и расследует Следственный комитет России. По нему проходит адвокат Дагир Хасавов, которого 17 сентября задержали прямо в зале Лефортовского суда, где он представлял интересы своего клиента.

Конфисковано имущество экс-главы Клинского района Московской области

Адвокату уже предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса "подкуп или принуждение к даче показаний" и "воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования". К слову, довольно редко применяемые у нас в стране составы преступлений.

Как рассказали в СК России, Хасавову вменяется принуждение потерпевшего к даче ложных показаний, соединенном с шантажом и совершенном организованной группой. Имя потерпевшего, естественно, не раскрывается.

До своего задержания Хасавов представлял в суде интересы бывшего замглавы правительства Дагестана Раюдина Юсуфова, которому вменяется растрата более 40 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в Махачкале.

Вину в инкриминируемых деяниях Хасавов не признал. В среду суд рассматривал ходатайство о заключении под стражу адвоката.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ
Рогозин решил не раскрывать причину появления дыры в "Союзе"
В Дагестане задержан боевик, готовящий теракт