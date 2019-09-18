Форвард сборной России и "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал лауреатом награды имени Уэйна Гретцки.

Приз, названный в честь великого канадского хоккеиста, был учрежден в 1999 году Залом славы США. Он вручается за исключительный вклад в развитие хоккея Соединенных Штатов. Любопытно, что Овечкин, который в сезоне 2017/2018 вместе с "Вашингтоном" завоевал главный командный трофей Национальной хоккейной лиги, Кубок Стэнли, не первый представитель России, удостоившийся право на награду. В 2008 году она была присуждена выдающемуся отечественному тренеру Анатолию Тарасову.

- Александр Овечкин вдохновил новое поколение игроков в Вашингтоне и других городах. Он не только показывает мастерство на льду, но и вносит вклад в развитие хоккея за пределами площадки, - объяснил выбор в пользу россиянина глава федерации хоккея США Джим Смит.