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18.09.2019 21:50
Рубрика: Спорт

Признал заслуги

Овечкин получит награду имени Гретцки
Текст: Илья Соболев
Форвард сборной России и "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал лауреатом награды имени Уэйна Гретцки.

Приз, названный в честь великого канадского хоккеиста, был учрежден в 1999 году Залом славы США. Он вручается за исключительный вклад в развитие хоккея Соединенных Штатов. Любопытно, что Овечкин, который в сезоне 2017/2018 вместе с "Вашингтоном" завоевал главный командный трофей Национальной хоккейной лиги, Кубок Стэнли, не первый представитель России, удостоившийся право на награду. В 2008 году она была присуждена выдающемуся отечественному тренеру Анатолию Тарасову.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Овечкин поддержал дисквалифицированного Кузнецова

- Александр Овечкин вдохновил новое поколение игроков в Вашингтоне и других городах. Он не только показывает мастерство на льду, но и вносит вклад в развитие хоккея за пределами площадки, - объяснил выбор в пользу россиянина глава федерации хоккея США Джим Смит.

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