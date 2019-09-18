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Андрей Разин о состоянии Анастасии Заворотюк: Надеемся только на чудо

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    18.09.2019, 23:51
Текст:   Олег Усков

Андрей Разин, певец, продюсер, создатель проекта "Ласковый май", которого родные Заворотнюк просили не комментировать ситуацию вокруг Анастасии, вновь прокомментировал - через свой Instagram.

Фото: ТАСС
Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану

Напомним. Сегодня вечером появилась информация, что 48-летняя артистка, введенная врачами в медикаментозный сон, пришла в сознание и начала дышать самостоятельно. Но при этом Разин подчеркивает, ссылаясь на "источник, который приближен к лечению Анастасии Заворотнюк", что "состояние здоровья у актрисы тяжелое". И они все молятся за нее.

Далее Разин благодарит тех, "кто поддерживает Настю, кто готов оказать ей помощь в лечении", заверяя: семья артистки "не нуждается ни в каких средствах, потому что все, что можно было сделать, уже сделано".

Продюсер уточняет: "Все необходимые в таких случаях процедуры проведены врачами не только в нашей стране, но и за рубежом". И теперь близким Заворотнюк остается лишь уповать на чудо.

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