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СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы

ТВ и сериалы
    18.09.2019, 20:20
Текст:   Олег Усков

Долгожданная хорошая новость для поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк, все эти дни искренне переживавших за "прекрасную няню".

Как только что передала KP.RU, ссылаясь на свой источник в медицинских кругах, артистка вышла из комы и начала сама дышать.

Ранее, напомним, сообщалось, что 48-летняя актриса была введена медиками в медикаментозный сон - на фоне ухудшения состояния, - и подключена к аппарату ИВЛ.

Официальных комментариев от семьи Заворотнюк, придерживающихся политики глубокого молчания, по-прежнему нет. Представителю артистки также было запрещено отвечать на вопросы о состоянии Анастасии.

Перед этим сообщалось, что в элитной клинике, где находится артистка, в связи с участившимися вылазками папарацци была выставлена круглосуточная охрана - на этаже и около палаты Заворотнюк.

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