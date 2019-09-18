СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы

Долгожданная хорошая новость для поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк, все эти дни искренне переживавших за "прекрасную няню".

Как только что передала KP.RU, ссылаясь на свой источник в медицинских кругах, артистка вышла из комы и начала сама дышать.

Ранее, напомним, сообщалось, что 48-летняя актриса была введена медиками в медикаментозный сон - на фоне ухудшения состояния, - и подключена к аппарату ИВЛ.

Официальных комментариев от семьи Заворотнюк, придерживающихся политики глубокого молчания, по-прежнему нет. Представителю артистки также было запрещено отвечать на вопросы о состоянии Анастасии.

Перед этим сообщалось, что в элитной клинике, где находится артистка, в связи с участившимися вылазками папарацци была выставлена круглосуточная охрана - на этаже и около палаты Заворотнюк.