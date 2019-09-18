Новости

Саудовская Аравия восстановила поставки нефти в полном объеме 02:57
Два блогера получили по 10 дней тюрьмы за попытку проникнуть в "Зону 51" 02:56
Штат Нью-Йорк запретил электронные сигареты с вкусовыми добавками 02:25
Пентагон направил криминалистов в Эр-Рияд в связи с атакой на НПЗ 01:43
В Венеции три человека погибли при столкновении катера с молом 01:08
Черышев огорчил "Челси", а Промес - "Лилль" 01:06
Зрители в Дортмунде увидели Месси, но не голы 01:00
Опубликовано видео полета российских Ту-160 над Балтикой 00:43
"Лейпциг" обыграл "Бенфику" в Лиге чемпионов 00:37
Игрок "Зальцбурга" установил рекорд ЛЧ, а клуб забил шесть мячей "Генку" 00:28
"Атлетико" - "Ювентус" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 00:05
В Москве два человека пострадали в ДТП с санитарной машиной 17.09.2019
ВВС США испугались советского военного спутника 17.09.2019
Туристические доходы Грузии существенно снизились из-за оттока россиян 17.09.2019
Минюст США хочет забрать все деньги от продаж книги Сноудена 17.09.2019
Украинская делегация решила не прекращать работу в совещании ОБСЕ 17.09.2019
Опубликовано видео сияющей Собчак на свадьбе Бондарчука и Андреевой 17.09.2019
Путин обсудил с Зюгановым развитие политической системы 17.09.2019
Хабиб Нурмагомедов рассказал, кем хочет стать после спортивной карьеры 17.09.2019
Форвард "Зенита" Азмун забил первый гол группового этапа Лиги чемпионов 17.09.2019
Алиментщиков предложено сажать в тюрьму за сокрытие имущества 17.09.2019
Ростовских родителей возмутил мужчина-учитель с маникюром 17.09.2019
В Китае католических священников заставляют цитировать Конфуция 17.09.2019
США не просят Минск делать выбор между Востоком и Западом 17.09.2019
Мировые цены на нефть упали более, чем на 5% 17.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вступили в силу требования к внутреннему контролю в медучреждениях
Вступили в силу требования к внутреннему контролю в медучреждениях
Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь
Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь
Названы самые востребованные у россиян профессии
Названы самые востребованные у россиян профессии

Овен

Если вы взвалите на свои плечи решение всех проблем сразу, то окажетесь слабым звеном, из-за которого все будет буксовать.

Телец

Вам захочется поговорить по душам с людьми, которые смогут вас понять. Широкое застолье - лучший повод для беседы.

Близнецы

Сентябрь запомнится суетой и желанием в последний момент сделать много важных дел. Новые начинания лучше отложить.

Рак

Вам придется выбирать между чувствами и необходимостью сделать то, что должны.

Лев

Вам стоит тщательно оберегать завоеванные позиции, ведь найдется немало желающих потеснить вас с занимаемого места.

Дева

Если будете требовать от людей слишком многого, то можете потерять их доверие.

Весы

Воспользуйтесь моментом для сотрудничества с людьми, которые не хотят вам помочь. Но не раскрывайте все козыри сразу.

Скорпион

Ваша фантазия будет отличным подспорьем в ситуациях, когда вы не захотите давать четких ответов на поставленные вопросы.

Стрелец

Ваше обаяние поможет усыпить бдительность даже самых сильных противников. Но не рассчитывайте долго водить их за нос.

Козерог

Вы все делаете только по-своему, а это может стать поводом для конфликтов даже с посторонними людьми.

Водолей

Если осознаете, что старые предприятия перестали приносить ожидаемую прибыль, начните поиски дополнительного дохода.

Рыбы

Даже если вы будете уверены в своей правоте, не тратьте силы для убеждения в этом других.

Общество Ежедневник Гороскоп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ потребовал от КНДР не допускать нападений на пограничников
Путин поручил губернаторам посетить пострадавшие от паводков районы
Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
В Кремле пока не получили ответ Эр-Рияда по С-300 или С-400
"Зенит" подписал контракт с Кокориным до конца сезона