Овен

Если вы взвалите на свои плечи решение всех проблем сразу, то окажетесь слабым звеном, из-за которого все будет буксовать.

Телец

Вам захочется поговорить по душам с людьми, которые смогут вас понять. Широкое застолье - лучший повод для беседы.

Близнецы

Сентябрь запомнится суетой и желанием в последний момент сделать много важных дел. Новые начинания лучше отложить.

Рак

Вам придется выбирать между чувствами и необходимостью сделать то, что должны.

Лев

Вам стоит тщательно оберегать завоеванные позиции, ведь найдется немало желающих потеснить вас с занимаемого места.

Дева

Если будете требовать от людей слишком многого, то можете потерять их доверие.

Весы

Воспользуйтесь моментом для сотрудничества с людьми, которые не хотят вам помочь. Но не раскрывайте все козыри сразу.

Скорпион

Ваша фантазия будет отличным подспорьем в ситуациях, когда вы не захотите давать четких ответов на поставленные вопросы.

Стрелец

Ваше обаяние поможет усыпить бдительность даже самых сильных противников. Но не рассчитывайте долго водить их за нос.

Козерог

Вы все делаете только по-своему, а это может стать поводом для конфликтов даже с посторонними людьми.

Водолей

Если осознаете, что старые предприятия перестали приносить ожидаемую прибыль, начните поиски дополнительного дохода.

Рыбы

Даже если вы будете уверены в своей правоте, не тратьте силы для убеждения в этом других.