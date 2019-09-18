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Рубрика: Спорт

Хорошо на новом месте - хоккей

"Барыс" обыграл "Спартак" в вынесенном матче КХЛ в Алма-Ате
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 208(7966)
География Континентальной хоккейной лиги вчера расширилась стараниями "Барыса". Казахстанский клуб впервые провел домашний матч не в Нур-Султане, а в Алма-Ате. И порадовал болельщиков победой над московским "Спартаком" - 3:0.
Хоккеисты "Барыса" (слева) забросили три безответные шайбы в ворота "Спартака". Фото: hcbarys.kz Хоккеисты "Барыса" (слева) забросили три безответные шайбы в ворота "Спартака". Фото: hcbarys.kz
Хоккеисты "Барыса" (слева) забросили три безответные шайбы в ворота "Спартака". Фото: hcbarys.kz

Возможность проведения хотя бы нескольких игр в южной столице Казахстана обсуждали чуть ли не с тех пор, когда в городе в 2017 году появилась 12-тысячная современная арена. В итоге в Алма-Ату "Барыс" приехал, пока домашняя арена принимает чемпионат мира по борьбе. Вчера здесь гостил "Спартак", а 20 сентября сыграет челябинский "Трактор".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Ажиотаж в связи с появлением в городе большого хоккея был такой, что для болельщиков стало серьезной проблемой достать билет. Многие жаловались, что самые лучшие места мгновенно раскупили спекулянты. Проверить это сложно, а вот аншлаг на трибунах - свершившийся факт. 46-й по счету город, принявший матч КХЛ, может быть собой доволен. И небольшая накладка в виде сломанных ворот, из-за которой пришлось остановить игру на десять минут, а к ремонту подключить даже талисмана "Барыса", скорее добавила картине колорита, чем ее испортила.

"Спартак" отправился на это выездное турне без главного тренера. Олег Знарок сильно простудился и остался дома лечиться. Пошатнувшееся знамя тут же подхватил Харийс Витолиньш - человек, сопровождающий Олега Валерьевича на протяжении всей тренерской карьеры и давно доказавший свою компетентность. Однако пока "Спартак" Знарка и Витолиньша, пришедших в московский клуб летом, не особо впечатляет. В Алма-Ате "красно-белые" и вовсе смотрелись откровенно слабо. В атаке гостей не было ни мысли, ни организации, ни азарта, тогда как "Барыс" выглядел куда более цельно.

Основные события произошли в период с 35-й по 42-ю минуту. За это время две шайбы успел забить Дастин Бойд, который вышел на площадку с нашивкой капитана "Барыса". Между этими бросками был еще и гол Корбана Найта - 3:0 в пользу хозяев. Достойного ответа спартаковцы найти так и не смогли. Разве что Столяров в концовке устроил драку с Петуховым. "Спартак" проиграл шестой матч из восьми на старте сезона. "Барыс" же выиграл третью встречу из последних четырех и заметно поправил свои турнирные дела.

Фото: РИА Новости
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Тем временем в Екатеринбурге лидер "регулярки" "Автомобилист" в овертайме переиграл омский "Авангард" - 3:2. Это седьмая победа уральцев подряд. "Салават Юлаев" с тем же счетом, но в основное время был сильнее "Куньлуня". Нижегородское "Торпедо" продолжило свою победную серию. Команда Дэвида Немировски дома обыграла "Нефтехимик" со счетом 3:0. Это четвертый выигрыш волжан кряду. Вчерашние матчи "Динамо" (Мск) - "Адмирал" и ХК "Сочи" - СКА завершились уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

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