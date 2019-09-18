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18.09.2019 20:31
Рубрика: В мире

Примета сработает?

После 10 лет пребывания у власти премьер Биньямин Нетаньяху может оказаться вне правительства
Текст: Евгений Шестаков
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(7968)
Мне скажут: предварительные итоги парламентских выборов в Израиле ни о чем не говорят, а кто станет премьером доподлинно неизвестно. И те, кто так считают, будут правы - сегодня можно только строить догадки, кто из израильских политиков сформирует депутатскую коалицию. Мне скажут: от результатов нынешнего голосования мало что зависит и кто бы ни возглавил правительство, он будет соблюдать сложившиеся правила игры как в отношении палестинских территорий, так и по вопросам сирийского урегулирования. Для того чтобы интересы Тель-Авива соблюдались, новому премьеру, кто бы им ни был, предстоит "дружить домами" не только с Соединенными Штатами, но также с Россией. И те, кто так считают, безусловно, проявляют здравомыслие - ни один из реальных кандидатов на пост главы израильского правительства не обещал избирателям новый внешнеполитический курс, признавая очевидное: безопасность Израиля зависит от того, сумеет ли страна усидеть сразу на двух стульях - московском и вашингтонском.
Жмущий руку Нетаньяху президент Трамп не смог помочь партии премьера Израиля стать первой на выборах Фото: REUTERS Жмущий руку Нетаньяху президент Трамп не смог помочь партии премьера Израиля стать первой на выборах Фото: REUTERS
Жмущий руку Нетаньяху президент Трамп не смог помочь партии премьера Израиля стать первой на выборах Фото: REUTERS

Тем не менее аналитики признают, что результаты этих выборов могут положить конец десятилетнему правлению премьера Биньямина Нетаньяху и, как следствие, приведут к смене сложившихся во власти и вокруг нее политических элит. Впрочем, в израильской политике все новые лица - это чаще всего слегка или хорошо подзабытые старые. Всерьез говорить о смене элит в результате этих выборов в Израиле не приходится, скорее мы наблюдаем типичную раскачку электорального маятника, когда на смену правому блоку во главе с Нетаньяху, от которого многие подустали, пытается прийти левый, фонтанирующий обещаниями, как в одночасье улучшить жизнь избирателям.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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А пока правые и левые в Израиле увлеченно забрасывали друг друга грязью в ходе предвыборной кампании, на политической сцене Израиля укрепил свои позиции "арабский блок". Если на прошлых выборах у него было только шесть мандатов, то на этих - уже 13. Впрочем, эта депутатская сила пока остается невостребованной: на подмостках кнессета oна выступает в незавидной роли бабы-яги, приглашать которую в коалицию никто не желает, чтобы не портить репутацию.

Однако самым большим сюрпризом на состоявшихся выборах стал успех партии "Наш дом - Израиль" во главе с Авигдором Либерманом. Она почти в два раза (с 5 до 9 мандатов) улучшила прежний результат и теперь от того, к кому примкнет ее лидер, зависит, какое - правое или левое - у Израиля будет правительство. Либерман уже объявил торг за свою поддержку открытым. Речь не идет о должностях - глава "Наш дом - Израиль" уже побывал в прошлых кабинетах и министром иностранных дел, и министром обороны. Поэтому он уверен, что "весомый" пост получит и в новом правительстве. Куда важнее для Либермана, какая из политических сил, манящая его под свои знамена, выполнит требование "Наш дом - Израиль" о введении в школах ультраортодоксов общеобразовательных предметов. Это требование, воспринятое в штыки религиозными партиями, уже привело к развалу предыдущего правительства Нетаньяху и может окончательно похоронить надежды последнего на новое премьерство.

Либерально-генеральский блок "КахольЛаван" многое обещал израильтянам

Нетаньяху, чья правая партия "Ликуд" по итогам выборов потеряла 5 депутатских кресел, оказавшись на втором месте, сохраняет бодрость духа. Он проводит консультации с традиционными союзниками и обещает включить в новое правительство всех, кто не отрицает еврейский характер Государства Израиль. Однако даже для него примирить религиозные партии и "Наш дом - Израиль", обладающие диаметрально противоположными взглядами на образование и службу в армии, выглядит непосильной задачей. К тому же в ходе предвыборной кампании лидер "Ликуд" рассорился со СМИ, которые, по его мнению, проявляли враждебность к нему и его жене. Ставка на "опытность" и "бессменность", которую сделала команда Нетаньяху, разместив плакаты, на которых премьер был изображен то с президентом США Дональдом Трампом, то с Владимиром Путиным, сработала лишь частично. Рейтинг "Ликуд" подрос, но недостаточно, чтобы партия смогла стать лидером по числу полученных депутатских мандатов.

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На иной платформе строил избирательную кампанию либерально-генеральский левый блок "Кахоль-Лаван". Его руководители обещали израильтянам социально-экономические преобразования, в том числе выдвигая необычные инициативы. Например, вместо строительства новых магистралей предлагали давать льготы работодателям, которые раз в неделю позволят своим подчиненным работать дома. Или обещали остановить "ползучую приватизацию" израильской медицины и увеличить государственные ассигнования на здравоохранение. Но, главное, как и "Наш дом - Израиль", входящие в левый блок партии требовали от религиозных учебных заведений преподавать в обязательном порядке математику, английский и основы естествознания. Вся остальная программа у "Кахоль-Лаван" выглядит традиционной - в нее включены обещания сделать Иерусалим вечной столицей Израиля и укреплять блоки израильских поселений. На выборах "Кахоль-Лаван" получил 32 мандата.

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Лидер партии Бени Ганц говорит о том, что старательно игнорирует в своих выступлениях Нетаньяху: о глубоком расколе в израильском обществе, который Ганц называет не меньшей проблемой, чем вопросы безопасности. "Пришло время залечивать раны", - утверждает политик, хотя опять же остается не ясным, как это сделать в условиях Израиля и сколько времени потребует такое социальное врачевание.

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По мнению Либермана, единственным устойчивым коалиционным блоком могло бы стать объединение в одном политическом "флаконе" правого "Ликуда", центристского "Наш дом - Израиль" и левого "Кахоль-Лаван", что оставило бы за бортом нового правительства религиозные партии и "арабский блок". Однако появление такого парламентского объединения выглядит нереалистичным.

С высокой вероятностью создание коалиции пойдет по традиционному пути с сохранением прежних линий общественного разлома. Бени Ганц и Биньямин Нетаньяху уговорами и обещаниями начнут в ближайшие месяцы подтягивать в коалицию своих сторонников. Кто будет делать это усердней и обещать за поддержку больше, тому и достанется премьерский пост.

Впрочем, есть на израильской политической кухне одна нехорошая примета, о которой ранее предупреждали Нетаньяху. Она выглядит так: премьер, который перед выборами посещает с визитом Украину, по итогам голосования лишается должности. Ранее эта примета срабатывала неоднократно. Нетаньяху побывал в Киеве в августе. Осталось дождаться, сработает ли примета на этот раз?

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