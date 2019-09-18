Умер бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен

Спортсмен страдал редким заболеванием - врачи обнаружили у него боковой амиотрофический склероз. Это произошло в 2013 году, уже тогда врачи утверждали, что он проживет год или чуть больше. Однако Фернандо до последнего боролся против недуга. В начале лета был организован прощальный вечер, на котором Риксен сообщил, что у него не осталось больше сил противостоять этому недугу.

Экс-футболист полностью утратил способность двигаться и разговаривать. Поле этого начались проблемы с дыханием.

В России Риксен выступал за "Зенит", с которым он выиграл чемпионат и Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. В составе "Рейнджерс" голландец дважды побеждал в чемпионате Шотландии.