Новости

Путин утвердил поручения по подготовке актеров 14:15
Находка возрастом 10 миллионов лет не уложилась в теорию эволюции 14:12
В Сочи взорвали мину времен войны 14:07
Министр ЕЭК: ЕАЭС открыт для более глубокого сотрудничества с Японией 14:03
Эксперт оценил российскую ракету с "недостижимой дальностью" 14:00
Умер бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен 13:58
Власти Москвы и Таллина намерены развивать двусторонние отношения 13:58
В крымских МФЦ начали оформлять биометрические загранпаспорта 13:56
На Кубани рецидивист украл лошадь, чтобы добраться до дома 13:55
В Ингушетии задержали мужчину, похитившего девушку для женитьбы 13:54
Жителей Самарской области будут судить за похищение мужчины 13:46
Яхта "Сибирь" в кругосветном путешествии едва не осталась без матросов 13:46
Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану 13:45
Видео: Бывший пресс-секретарь Белого дома танцует в популярном телешоу 13:44
В СГ разработают "дорожную карту" по природоохранной деятельности 13:41
Предложено смелое объяснение феномену "инопланетной" звезды Табби 13:38
СК возбудил дело после ликвидации боевиков в КБР 13:37
Валуев вошел в Книгу рекордов России 13:37
Под Краснодаром нашли останки 20 человек 13:31
В Новой Зеландии снимут сериал "Властелин колец" 13:30
Москвичей в выходные ждут заморозки и снег 13:30
Создатель "Мистера Робота" снимет новый "Звездный крейсер "Галактика" 13:23
Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени 13:15
В Кузбассе из-за подземных пожаров начала проседать земля 13:11
Назван срок открытия Южного дублера Кутузовского проспекта 13:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь
Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
18.09.2019 13:58
Рубрика: Спорт

Умер бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен

Текст: Максим Домчев
Бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен скончался после продолжительной болезни в возрасте 43 лет. Об этом сообщил его бывший клуб - "Глазго Рейнджерс".
Голландец Фернандо Риксен (справа). Фото: Вячеслав Евдокимов / ТАСС Голландец Фернандо Риксен (справа). Фото: Вячеслав Евдокимов / ТАСС
Голландец Фернандо Риксен (справа). Фото: Вячеслав Евдокимов / ТАСС

Спортсмен страдал редким заболеванием - врачи обнаружили у него боковой амиотрофический склероз. Это произошло в 2013 году, уже тогда врачи утверждали, что он проживет год или чуть больше. Однако Фернандо до последнего боролся против недуга. В начале лета был организован прощальный вечер, на котором Риксен сообщил, что у него не осталось больше сил противостоять этому недугу.

Футболистка умерла во время тренировки по смешанным единоборствам

Экс-футболист полностью утратил способность двигаться и разговаривать. Поле этого начались проблемы с дыханием.

В России Риксен выступал за "Зенит", с которым он выиграл чемпионат и Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. В составе "Рейнджерс" голландец дважды побеждал в чемпионате Шотландии.

Спорт Футбол Игроки и тренеры
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия сократила вложения в госдолг США
СК возбудил дело после ликвидации боевиков в КБР
Из-под стражи выпущен программист, бросивший бутылку в росгвардейца
Посол Беларуси назвал возможный срок утверждения программы интеграции с РФ
Умер бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен