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18.09.2019 13:45
Рубрика: Власть

Детей погибших на службе полицейских отправят отдыхать во Вьетнам

Текст: Иван Петров
Дети погибших в ходе несения службы российских полицейских смогут отдыхать во Вьетнаме. Аналогично - вьетнамским детишкам предоставят возможность провести каникулы в российских лагерях, санаториях и базах отдыха. Взаимообмен стал возможен после подписания между МВД России и министерством общественной безопасности программы совместных действий на 2019-2021. Стороны договорились об увеличении в следующем году почти вдвое численности делегаций, выезжающих по обмену.

Об этом стало известно в ходе визита министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в Ханой. На встрече со своим вьетнамским коллегой То Ламом он обсудил вопросы двустороннего взаимодействия. "Участники встречи обменялись предложениями по координации усилий МВД России и компетентных органов Вьетнама в миграционной сфере, в том числе, в рамках выполнения межправительственного соглашения о реадмиссии. Также была отмечена успешная деятельность совместной российско-вьетнамской рабочей группы по решению вопросов, связанных с реализацией соглашения между правительствами двух стран о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Кроме того, Владимир Колокольцев и То Лам обсудили различные аспекты подготовки кадров для правоохранительных структур. Вьетнам остается для МВД России одним из основных зарубежных партнеров в сфере образовательной деятельности.

То Лам в свою очередь подчеркнул важность дальнейшей активизации обмена между ведомствами информацией и опытом в борьбе с уголовной преступностью, а также призвал к усилению взаимодействия в борьбе с транснациональной преступностью, наркоторговлей и высокотехнологичными преступлениями.

Кроме того в среду Владимир Колокольцев принял участие в работе 39-й конференции АСЕАНАПОЛ. "Россия готова работать с АСЕАН в сфере обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Выстраивание адекватной современным реалиям архитектуры равной и неделимой безопасности, основанной на взаимном уважении, доверии и верховенстве международного права, будет способствовать поиску эффективных ответов на весь комплекс вызовов и угроз. Актуальной задачей является наращивание совместных усилий по противодействию международному терроризму и транснациональной преступности", - заявил российский министр.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД
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