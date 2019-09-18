Дина Аверина выиграла девятое золото ЧМ

Российская гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира, выиграв упражнение с мячом на главном турнире сезона, который стартовал в Баку. Не менее эффектным получилось выступление другой россиянки - Екатерины Селезневой, которая до последнего была запасной в сборной, но на своем первом ЧМ выиграла "золото" в финале с обручем.

Селезнева набрала 23,500 балла, опередив сразу двух фавориток - подругу по команде Дину Аверину (23,350), лидировавшую после квалификации, и серьезную зарубежную соперницу Линой Ашрам из Израиля (23,400).

- Если честно, до сих пор в шоке от случившегося, - приводит слова Селезневой официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG). - Впереди еще выступления с булавами и лентой. Нужно успокоиться и быть готовой снова показать свой максимум.

В Баку Екатерина Селезнева заменила Александру Солдатову, которая в начале сентября потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. Однако шанс стать третьим номером сборной после сестер Авериных у Кати был еще на чемпионате России. Она прекрасно справилась с тремя предметами, но уронила мяч, хотя это ее любимое упражнение, и осталась четвертой.

На летней Универсиаде в Неаполе Селезнева выиграла четыре "золота", в том числе с мячом. Но на чемпионате мира этот коварный предмет ей не доверили. Тут на ковре блистали сестры Аверины. Дина завоевала очередной титул, показав великолепную программу под "Половецкие пляски" Бородина (23,500). "Серебро" получила Арина (23,050), "бронзу" - Линой Ашрам (22,400).

Дина призналась, что сильно расстроилась после неудачи с обручем и даже успела всплакнуть. Собраться помогла поддержка сестры, личного наставника Веры Шаталиной и главного тренера Ирины Винер-Усмановой, а также болельщиков. "Порой казалось, что я не справлюсь, но крики и аплодисменты наших фанатов помогли поверить в себя", - отметила Дина.

Сегодня "художницы" разыграют медали в упражнениях с булавами и лентой, завтра определится чемпионка в многоборье. На счету Дины Авериной уже два престижных титула в этом олимпийском виде программы.